La nueva arremetida de Polla contra los casinos online: los detalles de la querella que presentó por lavado de dinero

La estatal aseguró que los casinos online le han generado pérdidas por alrededor de 50.000 millones de pesos.

Polla Chilena de Beneficencia presentó una querella por lavado de dinero contra las empresas procesadoras de pagos (PSP, por sus siglas en inglés), en una nueva ofensiva contra los casinos online.

En concreto, la entidad dirigió la acción judicial hacia los seis representantes legales de las compañías que facilitan las apuestas en las plataformas virtuales.

Luego de que la firma interpusiera una querella criminal contra las apuestas online en 2022 y que en julio de 2025 el Ministerio Público decidió archivar la causa, en enero de este año el Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago rechazó la solicitud de sobreseimiento presentada por el empresario Sebastián Salazar, propietario de EstelarBet.

De acuerdo con lo informado por La Tercera, los querellados son: Julio César Romero (ALPS), Claudio Martínez y Juan Andrés Ilharreborde (Nuvei), Juan Pablo Fuentealba (Pronto Pago), Rodolfo Vilches (Kushki), Evans Concha y Sebastián Salazar (Pagadoor), y Roberto Opazo y Emilio Davio (Khipu).

Los argumentos de Polla para querellarse contra los casinos online

En la querella contra los representantes legales de las empresas proveedoras de servicios de pago, el abogado Isidro Solís explicó que Polla Chilena de Beneficencia posee casi el monopolio legal de la apuesta en Chile y las únicas excepciones son los casinos establecidos, Lotería de Concepción y los hipódromos.

Pese a ello, el abogado recalcó que la estatal “ha debido soportar la existencia de una serie de juegos de azar manifiestamente ilegales y que despliegan conductas penalmente tipificadas; pero debido a que la propiedad de esas casas de apuestas ilegales se radica en personas naturales y jurídicas rara vez establecidas en Chile, comúnmente desde paraísos fiscales, resulta extraordinariamente difícil su persecución civil y penal, lo que les permite actuar en la más absoluta impunidad“.

Polla Chilena de Beneficencia argumentó que la operación de los casinos online le ha provocado un “daño económico a su erario, que en suma corresponde a todos los chilenos”.

Pero “el efecto más grave es la adicción que generan estas casas de juegos ilegales en la población en general y en la juventud en particular“, añadió el abogado Solís.

Las pérdidas para la estatal generadas por los casinos online

Según las cifras entregadas por la estatal, en los tres últimos años el accionar de los casinos online le ha generado pérdidas por alrededor de 50.000 millones de pesos.

En esa línea, explicó que aquello ha implicado un perjuicio para todo el país y, en ese sentido, porque equivale a entre $8.000 y $9.000 millones menos en transferencias desde Polla, por ejemplo, para el Instituto Nacional del Deporte.

La querella de Polla planteó que el proceso de inscripción y transacciones en los “sitios de apuestas ilegales” requiere que los clientes sean titulares de tarjetas bancarias en el sistema nacional (ya sea de débito o crédito), y los medios de pago que se emplean en Chile para las transacciones en estos sitios incluyen opciones como MACH, WebPay, Pago Bancario, Khipu, Visa y Mastercard, los que resultan imprescindibles para mover los fondos entre las cuentas de los apostadores y los propietarios de los sitios ilegales, detalló el citado medio.