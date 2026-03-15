Cada año 1.500 mujeres son diagnosticadas con cáncer cervicouterino en Chile: el desafío de la detección temprana

A nivel mundial, esta enfermedad afecta principalmente a mujeres adultas, y en Chile la mayor incidencia se concentra entre los 35 y 55 años.

En Chile, cada año se diagnostican aproximadamente 1.500 mujeres con cáncer cervicouterino, de las cuales cerca de 600 fallecen a causa de esta enfermedad, lo que equivale a dos muertes diarias, según datos de la Organización Panamericana de la Salud (OPS).

Esto convierte al cáncer cervicouterino en uno de los tipos de cáncer más comunes en mujeres en el país y en una de las principales causas de muerte por cáncer ginecológico.

A nivel mundial, esta enfermedad afecta principalmente a mujeres adultas, y en Chile la mayor incidencia se concentra entre los 35 y 55 años. Sin embargo, una parte importante de los casos podría evitarse mediante controles preventivos periódicos y la vacunación contra el Virus del Papiloma Humano (VPH).

“Uno de los grandes desafíos es que, en sus primeras etapas, esta enfermedad puede no presentar síntomas. Por eso, los controles preventivos, como el Papanicolaou o el test de VPH, son esenciales para detectarla a tiempo y evitar que avance”, explica el doctor Francisco Larsen, oncólogo radioterapeuta de Clínica IRAM.

Según la autoridad sanitaria, cuando el cáncer cervicouterino se detecta en etapas tempranas, las probabilidades de un tratamiento exitoso superan el 90%, lo que refuerza la importancia del diagnóstico precoz. No obstante, en Chile todavía existen brechas en el acceso y adherencia a los programas de tamizaje, ya que se estima que solo cerca del 60% de las mujeres en edad de riesgo se realiza el PAP con la frecuencia recomendada.

En este contexto, nace la campaña “Ocho miradas sobre el cáncer cervicouterino”, con un objetivo claro que es abrir la conversación sobre una enfermedad que sigue afectando a cientos de mujeres en Chile, pese a que puede prevenirse y detectarse a tiempo.

Hablar de cáncer cervicouterino durante el Mes de la Mujer es una manera de poner en foco la salud femenina y recordar que el autocuidado implica informarse y realizar controles médicos periódicos.

“El cáncer cervicouterino, cuando se detecta a tiempo, tiene altas posibilidades de tratamiento. Por eso es tan importante que las mujeres no posterguen sus controles y comprendan que la prevención es clave para su bienestar”, agrega el especialista.

La iniciativa “Ocho miradas sobre el cáncer cervicouterino” propone abordar la enfermedad desde varias aristas como información médica, prevención, detección temprana, tratamiento, experiencia de las pacientes, red de apoyo y tecnología.

Entre las acciones de la campaña se incluyen contenidos educativos en redes sociales, testimonios de pacientes y actividades abiertas a la comunidad, como el 1er Encuentro de Mujeres con Cáncer Cervicouterino, que se realizará el jueves 19 de marzo. Esta instancia, promovida por Clínica IRAM, busca informar, resolver dudas y entregar herramientas de cuidado en cada etapa del proceso.