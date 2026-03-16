Expertos llaman a nacidos entre 1971 y 1981 a completar segunda dosis ante riesgo de sarampión altamente contagioso

El sarampión es uno de los virus más contagiosos que existen: “si una persona enferma se expone a un grupo, probablemente el 90% va a exponerse al contagio”, explicó el doctor Alexis Kalergis, Profesor Titular UC y Director del Instituto Milenio en Inmunología e Inmunoterapia (IMII).

Las personas nacidas en Chile entre 1971 y 1981 se han transformado en uno de los principales focos de preocupación ante el nuevo escenario epidemiológico por sarampión en el país.

Aunque Chile eliminó la transmisión endémica del virus en 1993, quienes recibieron solo una dosis en su infancia podrían no contar hoy con la inmunidad completa necesaria frente a un virus que sigue circulando en el mundo y que ya registró dos casos importados en el país durante los últimos meses de 2025.

El llamado de los investigadores del Instituto Milenio en Inmunología e Inmunoterapia (IMII) apunta directamente a ese grupo etario y a otros segmentos con esquemas incompletos. En un contexto de alta movilidad internacional, caída de cobertura de vacunación en algunas regiones y brotes activos en América, completar la segunda dosis deja de ser un trámite administrativo y pasa a ser una medida clave de protección individual y colectiva.

El sarampión es uno de los virus más contagiosos que existen: “si una persona enferma se expone a un grupo, probablemente el 90% va a exponerse al contagio”, explicó el doctor Alexis Kalergis, Profesor Titular UC y Director del Instituto Milenio en Inmunología e Inmunoterapia (IMII). Una persona infectada puede transmitirlo hasta a 18 personas susceptibles si no están inmunizadas, de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud.

Ese nivel de contagio se explica en parte porque el virus se transmite por el aire y puede permanecer activo en el ambiente o en superficies contaminadas por un extenso periodo de tiempo, incluso después de que el caso índice abandona el lugar. “Puede durar incluso hasta tres horas después de que la persona contagiada salió de una habitación”, advirtió el académico de la Universidad Católica, lo que hace que espacios cerrados como salas de espera o transporte público sean especialmente riesgosos.

Hasta ahora, Chile no registra transmisión secundaria de los casos detectados. La situación, según los expertos del IMII (que agrupa a científicos de seis universidades locales), responde a la alta cobertura nacional de inmunización, pero el riesgo persiste mientras el virus circule en otras latitudes.

“La alta cobertura de vacunación contra sarampión en Chile equivale a una realidad sanitaria de alto valor que debe ser protegida. La vacunación es la mejor herramienta para prevenir la circulación del virus y sus complicaciones no sólo a nivel individual, sino también comunitario”, Indica el Dr. Hernán Peñaloza, Académico UC e Investigador Joven del IMII.

Aun así, existe preocupación por grupos específicos que quedaron con esquemas incompletos. Un caso particular son las personas nacidas entre 1971 y 1981, quienes probablemente solo recibieron una dosis durante su infancia. “Las personas que nacimos en esa década tenemos que colocarnos la segunda dosis; es muy importante tenerla”, señaló la Dra. Susan Bueno.

La científica explicó que la segunda dosis no es un “trámite”, sino un refuerzo biológico necesario para reactivar la respuesta inmune inicial y consolidar una memoria protectora de muy largo plazo. “Una dosis no es suficiente; la segunda refuerza y permite establecer una memoria inmunológica de muy largo plazo”.

Además, advirtió que mientras más tiempo pasa sin el refuerzo, el sistema inmune puede perder parte de la memoria generada inicialmente, por lo que recomienda no postergar la aplicación. En un escenario de alta movilidad internacional, donde viajeros pueden exponerse al virus en países con menor cobertura de vacunación y así traer el virus de regreso, completar la segunda dosis en este grupo etario se vuelve una medida preventiva clave para evitar infecciones y reintroducciones.