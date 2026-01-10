Tras caso de sarampión confirmado en Chile: los síntomas a los que hay que estar atentos

De acuerdo con lo detallado por el Minsal, el caso fue detectado el pasado 9 de enero y la afectada es una mujer de 43 años que reside en la Región Metropolitana.

El Ministerio de Salud (Minsal) dio a conocer este sábado nuevos antecedentes sobre el caso de sarampión importado del que informó en la víspera, además de revelar cuáles son los síntomas a los que hay que estar atentos.

Según confirmó la secretaría de Estado, se trataría del sarampión importado en el país desde 2023, mientras que a partir de dos décadas antes el país aparece como libre de transmisión endémica de la enfermedad.

De acuerdo con lo detallado por el Minsal, el caso se detectó el pasado 9 de enero y la afectada es una mujer de 43 años que reside en la Región Metropolitana.

El informe apuntó que la afectada estuvo entre el 15 y el 19 de diciembre en una convención internacional en Madrid, España, donde se sospecha que se contagió.

El viaje de vuelta al país la mujer lo realizó en el vuelo LA8118 de Latam, por lo que el Minsal comenzó a contactar a los otros pasajeros, con el propósito de realizar la trazabilidad.

“Prácticamente todo el personal de salud y las personas que también asistieron a los centros en esas fechas en que asistió la persona, el caso índice, ya han sido contactadas y han estado en estos procesos de vacunación, y vamos a seguir avanzando en eso”, apuntó el seremi de Salud de la Región Metropolitana, Gonzalo Soto.

Los síntomas del sarampión a los que hay que estar atentos

En la oportunidad, el ministerio reveló cuáles son los síntomas del sarampión a los que se debe estar atentos.

Alertó a la vez que esta enfermedad viral es altamente contagiosa y se transmite de persona a persona a través de gotitas respiratorias, ya sea por toser, estornudar o hablar.

En concreto, los síntomas del sarampión son: