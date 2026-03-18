Con un poco de suerte, tendremos un cometa adornando el cielo durante abril

En sus últimos días de existencia podría llegar a ser un objeto tan brillante como para ser visible en pleno día.

Descubierto en enero pasado gracias a los telescopios robotizados del programa MAPS, en San Pedro de Atacama, Chile, el cometa C/2026 A1 ya es visible para los aficionados incluso con binoculares.

Mientras continúa su camino hacia el Sol, el cuerpo celeste es seguido por astrónomos en todo el mundo, dado que se trata de lo que se conoce como un cometa rasante del sol Kreutz, que reúne a algunos de los cometas más brillantes que se han observado.

Aunque en general cuesta percibir a estos cuerpos, dado que son muy pequeños y se desintegran rápido a medida que se acercan al Sol, en el caso del cometa C/2026 A1 se trata de uno mucho más grande que el promedio.

Cuándo podría observarse el cometa descubierto en Chile

Dada la alta expectativa que existe en torno al cometa descubierto en Chile, el investigador del Grupo de Meteoritos, Cuerpos Menores y Ciencias Planetarias del Instituto de Ciencias del Espacio (ICE – CSIC), Josep M. Trigo Rodríguez, reveló sus principales características.

En un artículo publicado por The Conversation, el experto precisó que “MAPS podría tener varios kilómetros de diámetro. Eso explicaría que se detectara a mayor distancia (2 unidades astronómicas, unos 300 millones de kilómetros)”.

Trigo Rodríguez puntualizó a la vez que, cuanto más cerca esté del Sol, el cuerpo celeste “irá creciendo en brillo y tamaño“.

Así, apuntó que “el 1 de abril se encontrará a solo 13° de distancia, pero podría verse perfectamente en plena luz del crepúsculo“.

Pero, en caso de que no se desintegre, “en sus últimos días de existencia podría llegar a ser un objeto tan brillante como para ser visible en pleno día, al lado del Sol”, sobre todo en el hemisferio sur.

Para mirarlo, no obstante, se deberán usar filtros con el propósito de evitar daños en la vista por mirar directamente al Sol.