Programa espía encontrado por accidente podría robar información de cientos de millones de ⁠iPhones

Expertos aseguran que este malware se ha instalado en decenas de sitios web en Ucrania y que es capaz de infiltrarse y robar información de los dispositivos de Apple.

Por segunda vez durante marzo, investigadores informaron de la detección de un programa espía dirigido a iPhones y otros dispositivos de ​Apple, lo que, según los expertos, demuestra que el mercado del malware sofisticado está en auge.

De acuerdo con lo informado por la revista Wired, en las últimas ⁠semanas se ha instalado en decenas de sitios web en Ucrania un potente “exploit” de software capaz de infiltrarse y robar información de lo que ⁠podrían ser cientos de millones de ⁠iPhones.

Denominado Darksword, los investigadores alertaron que el malware se distribuye a usuarios de iPhone con versiones de iOS entre 18.4 y 18.6.2 que visitaban alguna de las páginas web ucranianas, según reportaron medios internacionales especializados.

Apple lanzó esas versiones entre marzo y agosto de 2025 y, por el momento, no está claro cuántos iPhones son vulnerables a los ataques de Darksword.

Cuántos iPhones podrían verse afectados por el programa espía

Según la compañía de ciberseguridad Lookout y la empresa de seguridad móvil iVerify, pese a que Apple ha lanzado múltiples correcciones, muchas personas no han instalado las actualizaciones en sus iPhones, por lo que se estima que entre 220 y 270 millones de dispositivos siguen ejecutando versiones de iOS que están expuestas al programa espía.

Por su parte, Google afirmó que sus investigadores detectaron a múltiples proveedores comerciales y presuntos hackers utilizando Darksword en distintas campañas contra objetivos en Arabia Saudita, Turquía, Malasia y Ucrania.

El pasado 3 de marzo, Google e iVerify revelaron otro potente spyware para iPhone llamado Coruna, y este miércoles los investigadores informaron que encontraron Darksword alojado en los mismos servidores.

“Ahora existe una cadena de exploits recientes verificada (…) que ha acabado en manos de entidades potencialmente delictivas con fines económicos“, afirmó Justin Albrecht, investigador principal de Lookout.