Qué es la hipoglucemia, la enfermedad que le quitó la vida a Eduardo Cruz-Johnson

Esta afección que sufría el recordado lector de noticias, está asociada a pacientes con diabetes.

Eduardo Cruz-Johnson, recordado lector de noticias de TVN, falleció a los 68 años y, según se informó, fue a causa de una hipoglucemia, lo que está vinculado a una baja considerable de los niveles de azúcar en la sangre.

Según consigna la Clínica Mayo de Estados Unidos, esta afección ocurre cuando la glucosa, que es básicamente la energía que tiene tu cuerpo, está bajo los rangos normales en la sangre, lo que le impide poder seguir con sus funciones.

Dentro de las causas que pueden generar la hipoglucemia se encuentran factores como beber alcohol en exceso, enfermedades como la cirrosis o la hepatitis, mala alimentación, producción excesiva de insulina y deficiencias hormonales.

Los síntomas

Los síntomas que puede tener una persona que padece esto pueden ser:

Palidez.

Temblores.

Sudoración.

Dolor de cabeza.

Hambre o náuseas.

Latidos del corazón irregulares o acelerados.

Fatiga.

Irritabilidad o ansiedad.

Dificultad para concentrarse.

Mareos o aturdimiento.

Hormigueo o entumecimiento de los labios, la lengua o la mejilla.

En el caso en que su estado empeore, se pueden sumar los siguientes síntomas:

Desorientación, comportamiento inusual o ambos, como la incapacidad de completar tareas de rutina.

Habla arrastrada.

Visión borrosa o en túnel.

Pesadillas, si se está dormido.

Si se agrava, el paciente puede padecer: