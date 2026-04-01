Dónde y a qué hora ver en Chile el lanzamiento de Artemis II, la primera misión a la Luna en 54 años

Se tratará de la primera misión al satélite natural de la Tierra en la que tomarán parte una mujer y un astronauta de ascendencia afroamericana.

Cuatro astronautas integran la tripulación de Artemis II, la primera misión de la NASA a la Luna desde 1972 y que tiene previsto despegar este miércoles 1 de abril.

De acuerdo con lo informado por la agencia estadounidense, los tripulantes son Reid Wiseman, Victor Glover y Christina Koch, por parte de la NASA, además de Jeremy Hansen, de la Agencia Espacial Canadiense.

Se tratará de la primera misión al satélite natural de la Tierra en la que tomarán parte una mujer y un astronauta de ascendencia afroamericana.

Según se prevé, el vuelo de Artemis II se prolongará por alrededor de diez días, durante los cuales realizará una trayectoria alrededor de la Luna, pero no aterrizará.

Como parte de su misión, los astronautas probarán sistemas fundamentales de la nave Orion y del cohete SLS para evaluarlos ante posibles misiones en el futuro.

Dónde y a qué hora ver en Chile el lanzamiento de Artemis II

La NASA explicó que el despegue está fijado con una ventana de dos horas, la que se abrirá a las 18:24 en Estados Unidos, lo que equivale a las 19:24 horas en Chile.

Detalló que, en caso de que surja algún inconveniente, hay oportunidad de postergar el lanzamiento hasta el próximo lunes 6 de abril.

La cobertura oficial del lanzamiento de Artemis II estará disponible a través de NASA Live y del canal de YouTube de la agencia. Puedes seguirlo acá abajo.