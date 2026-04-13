“Lugar único a nivel mundial”: estudio revela una familia de microsismos activos bajo Santiago

Para los investigadores, este hallazgo convierte al sector sur de Santiago en un verdadero laboratorio natural que permite estudiar cómo se acumula y libera la deformación en la corteza profunda.

Investigadores de la Universidad Católica documentaron por primera vez la actividad persistente de un clúster sísmico bajo Santiago, concentrado en un volumen reducido de roca entre unos 20 y 30 kilómetros de profundidad.

El estudio 8.5 + Years of Persistent Intraplate Seismicity Beneath Santiago City, Chile, publicado recientemente en la revista científica Seismological Research Letters, identificó 1.389 sismos organizados en familias de eventos casi idénticos bajo el sector sur de la capital.

“En vez de esperar que un sismo sea claramente visible en los registros tradicionales, buscamos patrones repetidos o similares dentro de millones de datos, identificando eventos que antes pasaban desapercibidos”, destacó Leoncio Cabrera, profesor de Ingeniería Estructural y Geotécnica UC.

La investigación se basó en técnicas avanzadas de detección y análisis de datos sísmicos, lo que permitió aumentar en más de 13 veces el registro de este tipo de eventos.

“Los resultados muestran que esta actividad, generalmente de magnitud menor a 3, no ha mostrado señales de detenerse, lo que sugiere un proceso geológico profundo y de larga duración. Estimamos que esta fuente podría llevar activa más de 30 años, lo que la convierte en un lugar único a nivel mundial“, añadió el investigador.

Para los investigadores, este hallazgo convierte al sector sur de Santiago en un verdadero laboratorio natural que permite estudiar cómo se acumula y libera la deformación en la corteza profunda, y comprender mejor cómo podría evolucionar esta actividad en el futuro.

“La red sismológica actual no tiene la capacidad suficiente para observar en detalle muchos de estos procesos que ocurren en profundidad. En un país altamente sísmico como Chile, avanzar en este conocimiento es clave para la planificación urbana y la evaluación del riesgo”, agregó Leoncio Cabrera.