VIDEO – Reto del paracetamol en TikTok dispara intoxicaciones y alerta al Minsal

Uno de los principales peligros es el daño hepático severo, que puede manifestarse pocas horas después de la ingesta del medicamento.

AGENCIA UNO.

Autoridades sanitarias encendieron las alarmas ante el preocupante aumento de intoxicaciones por paracetamol en Chile, fenómeno que ha sido vinculado tanto a la normalización del uso de este medicamento como a la proliferación de desafíos virales en redes sociales.

El Ministerio de Salud (Minsal), a través de un video difundido en sus plataformas, advirtió sobre el alza sostenida de estos casos, especialmente entre jóvenes y adolescentes. Según datos del Centro de Información Toxicológica UC (Cituc), las cifras han crecido de manera significativa en las últimas dos décadas.

De acuerdo con los registros, mientras en 2006 se reportaban 168 intoxicaciones anuales, en 2025 la cifra superó los mil casos. “Los registros del Cituc muestran un aumento preocupante en los últimos 20 años. Los escolares pasaron de 30 casos a más de 150 en los mismos años (2006 y 2025)”, explicó el director del Cituc, Juan Carlos Ríos.

El especialista advirtió sobre los riesgos asociados al consumo excesivo de este fármaco, ampliamente utilizado para aliviar el dolor y la fiebre. “Aunque es un medicamento muy común y seguro cuando se utiliza en las dosis indicadas, consumirlo en grandes cantidades puede provocar intoxicaciones graves y poner en riesgo la salud de nuestro niños y adolescentes”, señaló.

Uno de los principales peligros es el daño hepático severo, que puede manifestarse pocas horas después de la ingesta. “En los casos más graves estas intoxicaciones requieren hospitalización, el uso de antídoto e incluso un trasplante hepático”, agregó Ríos.

El aumento de estos casos coincide con la difusión de un peligroso desafío viral en redes sociales como TikTok, donde jóvenes consumen grandes cantidades de paracetamol con el objetivo de permanecer hospitalizados el mayor tiempo posible. Quien logra más días internado “gana” el reto.

Frente a esta situación, las autoridades hicieron un llamado a la prevención y a la responsabilidad en el uso de medicamentos. “Por eso es fundamental informarse. Los retos en redes sociales no son un juego. El desafío es detenerlos”, concluyó el experto.