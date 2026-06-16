Chilenos y la IA: estudio reveló la brecha que existe entre los usuarios de mayores y menores ingresos

Una de las conclusiones del estudio fue cómo la desigualdad socioeconómica se proyecta en la relación con la IA.

Activa Research presentó la segunda edición de su estudio titulado Los Chilenos y la Inteligencia Artificial (IA), el cual busca reflejar cómo conocen, usan y perciben esta herramienta.

De quienes se sometieron a la encuesta, un 27% reconoció tener mucho o bastante conocimiento sobre cómo la IA interactúa con su vida cotidiana.

Los resultados presentados revelaron la brecha que existe respecto del uso y conocimiento de la IA en segmentos de mayores y menores ingresos. Por ejemplo, el 37,4% del segmento C1 aseguró tener mucho conocimiento, cifra que cae a un 21,5% en el segmento D-E.

En cuanto al interés que existe sobre el tema, el 40,2% declaró que le interesa mucho o bastante. Al entrar en detalle, en los segmentos altos, ABC1 y C2, la cifra supera el 55% en cuanto al interés alto, mientras en el segmento D-E llega al 34,1%

Respecto a quienes han usado la IA, el 69,3% confirmó que ha usado estas aplicaciones. Al desglosarlo por segmento, la brecha es marcada: 90,5% del segmento C1 ha usado IA versus el 62,3% del D-E, una diferencia de 28 puntos.

Sobre la frecuencia de uso, interactúan en promedio 3,1 veces a la semana con la IA (3,7 veces en 2024), y un 31,9% lo hace todos los días. El segmento ABC1 encabeza el uso diario con 43,5%, versus 26,4% en el D-E.

Desde Activa Research destacaron que “uno de los hallazgos transversales más relevantes del estudio es cómo la desigualdad socioeconómica se proyecta en la relación con la IA. En prácticamente todos los indicadores — conocimiento, interés, experiencia, frecuencia de uso y valoración del aporte — los segmentos altos (ABC1 y C2) superan significativamente al segmento D-E”.

Ramón Cavieres, director ejecutivo de Activa Research, señaló que “los datos muestran una sociedad que usa la IA cada vez más, pero que también la cuestiona con mayor intensidad. Entender esa tensión — entre adopción y desconfianza, entre entusiasmo y amenaza percibida — es clave para que empresas, marcas e instituciones naveguen con inteligencia este nuevo escenario”.