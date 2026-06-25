Llegará a Chile: cómo funciona el invento japonés que permite a las personas sordas sentir el sonido

Mediante un convenio entre la empresa a cargo y las municipalidades de Estación Central y Huechuraba, personas de la comunidad sorda podrán acceder al dispositivo y, por ejemplo, sentir el timbre de la puerta o los patrones de la música.

Un dispositivo de origen japonés que permite a las personas sordas sentir el sonido mediante vibraciones y estímulos visuales llegará a Chile. Su nombre es Ontenna y será presentado oficialmente por su creador, Tatsuya Honda, este jueves a las 18.00 horas en el Auditorio de la Universidad Autónoma de Chile.

Ontenna fue creado originalmente por el gigante asiático Fujitsu, que ocupa la tercera posición en el ranking mundial de tecnologías de la información, pero recientemente fue adquirido por la empresa chilena Nagare, que se encargará de su desarrollo y expansión.

En la tarde, además de la exposición de Tatsuya Honda y del presidente de Nagare Japan, Koji Suzuki, se firmará un convenio con los municipios de Estación Central y Huechuraba para que los residentes de estas comunas puedan optar a estos dispositivos.

Imagen referencial. Pexels.

Cómo funciona el dispositivo creado para personas sordas

Según se explica en el sitio web de Ontenna, este dispositivo con una pinza integrada y de no mayor tamaño que el de un dedo índice, se puede sujetar en el cabello, el lóbulo de la oreja, el cuello o alguna prenda del usuario.

Luego, el dispositivo captará el audio para transformarlo en 256 niveles distintos de vibración e intensidad lumínica. De esta manera, elementos como el volumen, el ritmo y otros patrones de sonidos que estén en un rango de 30 a 90 decibeles podrán ser captados por personas sordas.

Así, según transmitieron desde la compañía, las personas podrán percibir el timbre de la puerta o el llanto de un bebé. También es posible que puedan jugar al tenis, guiándose por las vibraciones que les arrojará el aparato del impacto de la pelota o sentir los patrones de la música mediante estímulos físicos