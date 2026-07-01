Exposición de arte en La Reina termina en polémica: padres piden retirar obras con desnudez

Los dibujos retirados corresponden a seis obras donde aparecen genitales masculinos y otra donde una mujer sentada “sugería demasiado”.

Una insólita situación se vivió en el Centro Cultural Vicente Bianchi, de la comuna de La Reina, luego que se retiraran una serie de obras de la exposición del artista Ernesto Díaz, luego que padres que visitaron la actividad cuestionaron la presencia de desnudez.

La exposición Líneas y manchas de lo humano, que fue inaugurada el pasado 18 de junio, se centra en el taller de dibujo de figura humana liderado por el propio Díaz, quien días después fue contactado por la Corporación Cultural de La Reina por “un problema”.

“En el centro Vicente Bianchi hubo una actividad de entrega de becas a escolares, donde fueron familias enteras y que todos vieron, de pasada, la exposición. Resulta que tres papás fueron a reclamar a la administración por algunos cuadros. En concreto, les complicaban los dibujos donde se veían penes”, declaró el profesor del taller a LUN.

Díaz agregó que “nosotros no hicimos la curaduría pensando en penes y vaginas. Me reí de nuevo. Esto me parece lamentable y penoso”.

Una de las obras afectadas es de la autoría de Demetrio Babul, quien expresó que “lo encuentro prehistórico. Mi trabajo no es nada disruptivo. Como dibujante yo no ando buscando la polémica. Y si fuera por eso, en Roma se ven esculturas de desnudos en todas partes”.

Ante la polémica, desde la Corporación Cultural de La Reina, su encargada de gestión, Magdalena von Holt, explicó que “algunos papás nos hicieron ver que no era una imagen para niños chicos, decidimos retirarlas”, apuntando que “nos equivocamos” en no revisar los cuadros que se expondrían.

Los dibujos retirados corresponden a seis obras donde aparecen genitales masculinos y otra donde una mujer sentada “sugería demasiado”.