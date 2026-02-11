En un 73% creció el tráfico de datos 5G a nivel nacional y Tik Tok es la app más usada

La adopción de esta red ha experimentado un notable avance, con Entel liderando las conexiones a nivel nacional. Tik Tok desplaza por primera vez a Instagram como la app más popular.

El uso de la red de última generación en Chile mantiene un crecimiento sostenido, según revela un reciente análisis de Entel. La utilización de tecnología 5G registró un incremento del 73% a nivel nacional durante 2025, siendo las regiones de Coquimbo (102%), La Araucanía (100%) y Los Ríos (98%) las que más aumentaron el tráfico de datos sobre esta red.

El crecimiento en el uso del 5G se debe al aumento que ha tenido en general el tráfico de datos y en el desarrollo de esta red en los últimos años, donde Entel ya está cerca de los cuatro millones de clientes conectados a 5G. Además, anualmente, la compañía invierte cerca de USD 200 millones para mejorar la capacidad, cobertura y la modernización progresiva de sus redes hacia las tecnologías más modernas, como 4G y 5G. Según datos de la Subsecretaría de Telecomunicaciones (Subtel), Entel lidera con un 40,7% de conexiones de sus usuarios en esta red en todo Chile.

Cabe destacar que Entel es la única compañía con cobertura tricontinental de la red 5G en el país, extendiendo sus servicios hasta la Antártica Chilena y Rapa Nui. A eso se suma que la compañía se encuentra explorando nuevos desarrollos, como es el 5G Standalone (SA), que a diferencia del 5G actual, utiliza una arquitectura independiente, que permite, entre otras cosas, adaptar la velocidad de subida o de bajada, reducir la latencia y dar mayor seguridad de acuerdo a los requerimientos que cada cliente o servicio necesita.

Tik Tok se corona como líder en las apps

​A 10 años de su surgimiento, por primera vez la red social china desplaza a Instagram en la medición anual que realiza Entel sobre el tráfico de datos, acaparando el 14,42% del consumo en Chile. Esto se traduce en 396.682 terabytes usados solo por TikTok en un año. Además, se evidencia que Facebook se mantiene desde hace 4 años dentro del top 3 de apps más usadas.

Luego de TikTok está Instagram (13,8%) y Facebook (11,9%). Mientras que el streaming se llevó el 25% del tráfico total, incluyendo YouTube (11,1%) y Netflix (5,4%), quienes cerraron el top 5.

“Las cifras confirman que el tráfico digital no deja de escalar en Chile, liderado por plataformas de redes sociales y streaming. Esto nos obliga a mantener un ritmo de inversión sólido y constante para seguir desarrollando nuestra infraestructura y garantizar que nuestros usuarios disfruten siempre de la mejor experiencia de conectividad”, afirmó el gerente de Regulación y Asuntos Corporativos de Entel, Manuel Araya.

Tráfico de datos en Chile

El análisis de Entel también demostró que el consumo de tráfico de datos a nivel general (3G, 4G y 5G) ha experimentado un significativo aumento: entre 2022 y 2025 el indicador se incrementó en un 55%, pasando de 1,7 millones de gigabytes a 2,7 millones de gigabytes consumidos, manteniendo una tendencia al alza incluso después de la pandemia.

Durante 2025, el día con mayor tráfico de datos a nivel nacional fue el 20 de septiembre, coincidiendo con la celebración de las Fiestas Patrias y eventos asociados a esta festividad como la cancelación de fondas debido a las lluvias; la Fiesta de la Pampilla en Coquimbo y conciertos de diferentes artistas en Viña del Mar.

En el caso de la Región Metropolitana, el peak de tráfico fue el 10 de diciembre, el día posterior al último debate presidencial, en el contexto de las elecciones presidenciales de 2025.