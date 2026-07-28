Vacuna chilena contra el cáncer avanza hacia ensayo clínico de fase II en Brasil

El diseño preliminar contempla entre 120 y 140 pacientes con cáncer de próstata. Su inicio dependerá de completar la transferencia tecnológica y de obtener las autorizaciones regulatorias y éticas correspondientes.

AGENCIA UNO

Una vacuna terapéutica celular contra el cáncer, originada en más de dos décadas de investigación de la Universidad de Chile, dio un nuevo paso hacia su validación internacional.

Oncobiomed Advanced Cell Technology avanzó en Brasil en la conformación de una red de socios para transferir la tecnología TAPCells, producirla conforme a los estándares aplicables a terapias avanzadas y preparar un ensayo clínico de fase II para el cáncer de próstata.

La iniciativa fue impulsada durante una visita a São Paulo realizada por Cristián Pereda, director ejecutivo de Oncobiomed, y Flavio Salazar, inmunólogo, académico de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile, fundador de la empresa y exministro de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación. La agenda incluyó reuniones con los equipos que asumirían las distintas etapas de fabricación, diseño clínico, atención hospitalaria y manejo de muestras.

Oncobiomed desarrolla dos plataformas de inmunoterapia contra el cáncer. TAPCells es una vacuna terapéutica personalizada, elaborada a partir de células del propio paciente, preparadas para estimular una respuesta inmunitaria contra el tumor. LycellVax, en tanto, se basa en lisados tumorales inmunogénicos. En conjunto, las tecnologías de la compañía acumulan experiencia clínica en más de 400 pacientes tratados en estudios de fase I y II realizados en Chile, incluidos seguimientos de largo plazo que superan los 15 años.

Nicell, empresa brasileña especializada en desarrollo y fabricación por contrato –conocida en la industria como CDMO– de productos de terapias avanzadas, trabaja con Oncobiomed en la revisión de los protocolos desarrollados en Chile y en su adaptación al entorno productivo y regulatorio brasileño.

“Estamos revisando los protocolos que establecimos en Chile para que puedan reproducirse en Brasil y así fabricar las vacunas destinadas a los pacientes del estudio”, explica el ingeniero Cristián Pereda.

Intrials Clinical Research, una organización de investigación clínica con presencia en Latinoamérica, participa en el diseño y la coordinación operativa del ensayo. Su trabajo incluirá aspectos estadísticos, regulatorios, de monitoreo y de protección de los participantes. El Hospital Israelita Albert Einstein de São Paulo aportará la capacidad clínica y hospitalaria necesaria para llevar a cabo el estudio.