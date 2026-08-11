Solo fijando la vista en el horizonte: cómo y a qué hora ver el desfile planetario este 12 de agosto desde Chile

“Cuando ya esté empezando a clarear, va a ser posible ver seis planetas de un solo envión”, adelantó el reconocido astrónomo José Maza.

En la madrugada de este jueves 12 de agosto —y en un horario un poco más “cómodo” que otros fenómenos astronómicos— desde Chile se podrá ver la alineación de seis planetas: Júpiter, Mercurio, Marte, Urano, Saturno y Neptuno.

Aunque estos seis cuerpos celestes parecerán estar alineados, la realidad es que su cercanía es solo producto de nuestro punto de vista y están separados por distancias astronómicas.

¿Desde qué hora será visible en Chile? Según explicó el astrónomo José Maza en sus redes sociales, este desfile planetario podrá observarse desde las 07.00 horas. “Cuando ya esté empezando a clarear, va a ser posible ver seis planetas de un solo envión”, anunció.

“Si uno está mirando hacia el norte, a la derecha, saliendo por el horizonte, van a estar Mercurio y Júpiter. Mucho más arriba va a estar Marte y cerca de Aldebarán va a estar Urano. Más a la izquierda, ya pasadito el meridano para el otro lado, va a estar Saturno y va a estar Neptuno”, añadió.

Cómo observarlo de mejor manera desde Chile

El doctor en Astronomía y Premio Nacional de Ciencias Exactas advirtió que dos de los planetas, Urano y Neptuno, no serán visibles a simple vista. “Hay que tener un telescopio y saber dónde están”, recomendó.

Sí podrán ser visibles Saturno, Marte, Mercurio y Jupiter, que estarán ubicados muy cerca del horizonte. Aunque aquí también podría sumarse otra dificultad. “Si en el horizonte que ustedes tienen les tapa un árbol, un edificio, no van a ver ninguna cosa”, sumó Maza.

Aplicaciones de astronomía como Star Walk o Stellarium pueden servir de apoyo para quienes deseen ubicar de mejor manera cada planeta.