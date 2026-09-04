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Violencia contra la mujer en Chile: se registraron 330 femicidios frustrados en 2025

De acuerdo al Informe CIF, en materia de persecución penal, el 76,1% de los agresores en femicidios frustrados y el 59,1% en femicidios consumados fueron detenidos.

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Cristián Meza

El Informe del Circuito Intersectorial de Femicidios (CIF) 2025 mostró que se registraron 330 femicidios frustrados, donde en la mitad de los casos la víctima denunció previamente, y 44 consumados.

El documento fue presentado por el Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género y el Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género (SernamEG), tras lo cual la ministra Judith Marín indicó que “el Informe CIF 2025 nos entrega una radiografía de la violencia de género en Chile. Y hay un dato que nos preocupa especialmente: en muchos de los femicidios frustrados existían denuncias previas y, aun así, solo en el 12% se decretaron medidas cautelares”.

“Por eso, hacemos un llamado al Congreso y a todas las fuerzas políticas a dejar las diferencias de lado y avanzar en el proyecto que presentamos hace una semana, para fortalecer estas medidas y entregar una mayor protección a las víctimas”, afirmó la secretaria de Estado.

De acuerdo al Informe CIF, en materia de persecución penal, el 76,1% de los agresores en femicidios frustrados y el 59,1% en femicidios consumados fueron detenidos.

En cuanto a las características de las víctimas, el informe muestra que corresponden mayoritariamente a mujeres chilenas (82,5%), principalmente entre los 30 y 45 años, y que la mayoría de los casos ocurre en zonas urbanas.

A nivel territorial, si bien las regiones más pobladas concentran el mayor número de femicidios, las tasas de incidencia más altas se registran en zonas con menor población femenina, como La Araucanía, Tarapacá, Aysén y Magallanes.

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