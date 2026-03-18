El debate por los feriados irrenunciables divide al gobierno, empresarios y la Iglesia Católica

La discusión abrió un frente donde intervino la religión, la política y el sector privado.

Las declaraciones de la presidenta de la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC), Susana Jiménez, desataron una ola de reacciones luego de señalar que les gustaría que el gobierno evalúe poner fin a los feriados irrenunciables.

Las respuestas llegaron desde distintos sectores, entre ellos la CUT e incluso la Iglesia Católica. El cardenal Fernando Chomalí -en entrevista con 24 horas- pidió a los empresarios que consideren que el Viernes Santo adquiera esta categoría -que prohíbe el funcionamiento del comercio- y sentenció que quienes terminan afectados en estas fechas laborales son “los más pobres”.

Desde el mundo político, la secretaria general del Partido Comunista, Bárbara Figueroa, afirmó que el gobierno de Kast es una “alerta para las familias trabajadoras”. En tanto, la Cámara Nacional de Comercio (CNC) tomó distancia de la idea.

“La Cámara Nacional de Comercio desea aclarar que nunca ha tenido en su agenda la eliminación de los feriados irrenunciables establecidos por la ley. Estos cinco días -25 de diciembre, 1 de enero, 1 de mayo, 18 y 19 de septiembre- son reconocidos por nuestra institución como instancias de gran relevancia para los trabajadores y sus familias”, señaló su presidente, José Pakomio.

El dirigente precisó que la discusión que han planteado se circunscribe exclusivamente a los días de elecciones. En esa línea, la Multigremial Nacional respaldó a la CNC. Su presidente, Juan Pablo Swett, sostuvo que “independiente de la religión o la ocasión del feriado, debe primar el legítimo derecho de las personas a trabajar. Si un trabajador quiere obtener ingresos extras -el feriado sigue existiendo- y trabajar, no puede ser que el Estado se lo prohíba ni por religión ni por ninguna otra razón”.

El gobierno pone paños fríos

En medio del cruce de declaraciones, que dejó a la CPC en una posición incómoda, parlamentarios también se sumaron a las críticas. El senador Gastón Saavedra (PS) afirmó que “al parecer Chile está gobernado por la CPC”, mientras que el diputado Patricio Pinilla (DC) anunció que presentará un proyecto para que el Viernes Santo sea feriado irrenunciable.

Ante la controversia, el gobierno salió a aclarar su postura. Este martes, el ministro de la Secretaría General de la Presidencia, José Ruminot, participó en el ciclo “Conoce a tu ministro” de Icare, instancia en la que abordó el tema.

“No estamos pensando en modificar ninguno de esos feriados irrenunciables”, aseguró el secretario de Estado.

Ruminot explicó que el debate surge a propósito del Viernes Santo, que actualmente no es irrenunciable, a diferencia de Navidad, Año Nuevo, el 1 de mayo y las Fiestas Patrias.

La aclaración de la CPC

Tras las críticas, la propia Susana Jiménez salió a precisar sus dichos. “Esta discusión se abrió a raíz de la propuesta del cardenal Chomalí respecto del Viernes Santo, la que, por supuesto, respetamos para todos quienes valoran la importancia de esa fecha en sus convicciones religiosas. Por lo mismo, se trata de un feriado de libertad de acción, no así de otros que son irrenunciables. Lo que nosotros esperamos es que ese número no aumente”, indicó.

Jiménez agregó que los procesos eleccionarios recientes han demostrado que los votantes acuden masivamente a las urnas aun cuando el comercio está abierto, y que ese es el debate que buscan instalar.

Cabe recordar que, en feriados irrenunciables como las elecciones, algunos recintos pueden operar -como supermercados que no están ubicados en malls-, mientras que el comercio en centros comerciales bajo una misma razón social debe permanecer cerrado.

La otra agenda

Otra arista se abrió a partir de las declaraciones del ministro del Trabajo, Tomás Rau, quien señaló que, de ser necesario, se podrían revisar ajustes en la aplicación de la normativa vigente.

En paralelo, la agenda entre el gobierno y el sector privado ha sido intensa. Además de reuniones con la CPC desde el Ministerio del Trabajo, este miércoles hubo encuentros con Economía. El ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, tiene previsto participar en el seminario económico del Diario Financiero, mientras que el ministro de Economía, Daniel Mas, también sostuvo reuniones con la CPC y previamente con representantes de las pymes.