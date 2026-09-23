Cuánto cuesta alojar en los hoteles chilenos reconocidos en la guía Michelin

Los recintos se encuentran ubicados en distintos puntos del país, pero los más prestigiosos están en las Torres del Paine.

La guía Michelin dio a conocer los hoteles chilenos que forman parte de su guía, distinguiéndolos con “llaves“, lo que equivalen a las estrellas que se le entrega a los restaurantes.

De ellos, solo dos cuentan con tres reconocimientos, convirtiéndose en los más prestigiosos de la lista y que, coincidentemente, ambos están ubicados en las Torres del Paine.

A continuación no solo podrás conocer aquellos hoteles chilenos que integran la guía Michelin, sino que también podrás conocer el precio de partida que cuesta la estadía por noche en cada uno de estos recintos ubicados en distintos puntos del país.

Hoteles con tres llaves Michelin

Awasi Patagonia: desde $2.813.213.

Tierra Patagonia Hotel & Spa: desde $1.560.594.

Con dos llaves Michelin

Vik Chile: desde $861.298.

Nayara Alto Atacama: desde $1.138.546.

CasaMolle: desde $1.801.233.

The Singular Patagonia: desde $586.133.

Awasi Atacama: desde desde $2.813.213.

Explora Torres del Paine: desde $616.531.

Tierra Atacama Hotel & Spa: desde desde $1.560.594.

Explora Rapa Nui: desde $616.531.

Refugia: desde $505.336.

Con una llave Michelin