Aprobación de Kast cae 11 puntos y llega al 25% en nueva encuesta Data Influye

En la evaluación del gabinete, el ministro de Vivienda, Iván Poduje, obtuvo la mayor opinión positiva, con un 29%, seguido por May Chomali con un 27%.

La aprobación del presidente José Antonio Kast cayó al 25% en septiembre, de acuerdo con la última edición de la encuesta Data Influye, registrando una baja de 11 puntos porcentuales respecto de agosto, cuando alcanzó un 36%.

En paralelo, la desaprobación a la conducción del Mandatario llegó al 62%, mientras que un 13% manifestó no aprobar ni desaprobar su gestión.

La evaluación del Gobierno también experimentó un retroceso durante el último mes. Según el sondeo, el Ejecutivo obtuvo un 24% de aprobación, nueve puntos menos que el 33% registrado en agosto. En tanto, un 61% desaprobó su desempeño y un 15% se ubicó en la opción intermedia.

En la medición de los ministros con más de un 35% de conocimiento entre los encuestados, el titular de Vivienda y Urbanismo, Iván Poduje, concentró el mayor porcentaje de opiniones positivas, con un 29%. Le siguió la ministra de Salud, May Chomali, con un 27%.

En el extremo contrario, la ministra de Energía, Ximena Rincón, registró un 48% de opinión negativa, seguida por el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, con un 46%.

Respecto de los anuncios y gestión del Ejecutivo, las principales percepciones de retroceso se concentraron en crecimiento económico y empleo, con un 58%; inflación y costo de vida, con un 56%; y medioambiente y desarrollo sostenible, con un 51%.

En materia política, un 45% considera que Republicanos es el referente más leal al Presidente, mientras que un 35% respondió que ninguno. Sobre la oposición, un 37% señaló que ningún sector la representa mejor, seguido por el Frente Amplio con 21% y el Partido Comunista con 17%.

Además, un 21% aprueba la forma en que la oposición desarrolla su labor, un 46% la desaprueba y un 33% no aprueba ni desaprueba. La encuesta fue aplicada entre el 17 y el 21 de septiembre, con 1.216 entrevistas exitosas y un margen de error de ±2,8%.