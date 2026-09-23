Ministra Lincolao acepta disculpas y causa contra estudiantes UACh queda suspendida: “Yo fui joven y se cometen errores”

Los estudiantes involucrados en la agresión a la ministra Lincolao finalmente accedieron a una salida alternativa.

La ministra de Ciencias, Ximena Lincolao, aceptó las disculpas que ofrecieron los tres estudiantes de la Universidad Austral de Chile (UACh), quienes fueron formalizados por amenazas durante una actividad que se desarrolló en Valdivia en el comienzo del año escolar. Producto de lo anterior, se determinó la suspensión condicional del procedimiento.

Antes de que el Juzgado de Garantía de Valdivia resolviera la suspensión condicional, la secretaria de Estado intervino para aceptar las disculpas de los universitarios, aunque enfatizó que los hechos no podían reducirse únicamente a una controversia personal.

“Quiero comenzar agradeciendo a ustedes, magistrados, a la fiscal, por esta instancia, por la oportunidad de ser escuchada y por el trabajo que corresponde a cada uno desde sus respectivas responsabilidades en el esclarecimiento de los hechos”, expresó la ministra.

“Yo fui joven y se cometen errores”

Durante su intervención, Lincolao afirmó que lo ocurrido se debía analizar desde una perspectiva institucional y no solamente por las consecuencias que tuvo para ella. “Este caso trasciende a las personas directamente involucradas. En una democracia, las autoridades estamos sometidas al escrutinio público, a la crítica, al cuestionamiento y a la protesta”, manifestó.

No obstante, planteó que si bien la protesta es parte de una sociedad democrática, la violencia y las amenazas no se pueden normalizar como expresión política. Asimismo, advirtió que los hechos establecían una discusión que iba más allá de su experiencia personal, ya que involucraba la manera en que se protege el funcionamiento de las instituciones y a quienes ejercen cargos públicos.

La ministra de Ciencias reconoció que habría preferido que el proceso siguiera su curso para esclarecer los hechos y establecer un precedente. A pesar de ello, mostró su disposición a aceptar la salida alternativa que se propuso, considerando las disculpas de los jóvenes y las consecuencias que el proceso también tendría para ellos.

“Yo fui joven y se cometen errores”, aseveró la secretaria de Estado.

La agresión de estudiantes a Ximena Lincolao

Los hechos imputados tuvieron lugar en la Universidad Austral, donde un grupo de estudiantes realizó una manifestación en contra de Lincolao. Esto, dio paso a forcejeos y gritos contra la autoridad de Gobierno, quien denunció haber sido retenida, empujada, insultada y amenazada mientras intentaba abandonar el establecimiento.

Frente a esto, el Ministerio de Seguridad presentó una querella, en la cual sostenía que los antecedentes podían configurar delitos más graves, entre ellos, un eventual secuestro.

Finalmente, los tres estudiantes imputados fueron formalizados por amenazas y la Fiscalía aceptó discutir una suspensión condicional del procedimiento, la cual queda sujeta al cumplimiento de las condiciones que estableció el tribunal.