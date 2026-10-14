El organismo estadounidense reportó anomalías de más de 4 °C en sectores del Pacífico ecuatorial y prevé que el fenómeno continúe intensificándose hasta fines de 2026.

La Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica (NOAA) advirtió que el fenómeno de El Niño continúa intensificándose y mantiene la proyección de que alcance una categoría fuerte a muy fuerte durante los próximos meses, con efectos que podrían extenderse hasta marzo de 2027.

Según el organismo estadounidense, las condiciones actuales apuntan a un evento que podría superar en intensidad a los registrados desde 1950.

El Niño apunta a convertirse en uno de los más intensos de la historia: la nueva alerta de la NOAA

En su última actualización, la NOAA indicó que durante septiembre el fenómeno ganó fuerza, con anomalías en las temperaturas de la superficie del océano Pacífico ecuatorial que superaron los 4 °C en algunos sectores.

Estos indicadores, junto con la interacción entre las condiciones oceánicas y atmosféricas, respaldan el pronóstico de una intensificación durante el cierre de 2026.

El organismo precisó que los análisis recientes muestran que el sistema acoplado entre el océano y la atmósfera refleja “un El Niño en fortalecimiento”. En esa línea, las proyecciones basadas en modelos de Norteamérica y otras regiones apuntan a que el fenómeno continuará aumentando su intensidad hasta fines de este año.

Además, la NOAA sostuvo que las probabilidades “permanecen altas para un evento histórico que superaría la intensidad de los previos”, una perspectiva que mantiene la atención de los especialistas debido a los posibles efectos del fenómeno en distintas zonas del planeta. No obstante, la evolución de El Niño y sus consecuencias específicas dependerán de cómo se desarrollen las condiciones climáticas durante los próximos meses.

En Chile, expertos han advertido que los cambios en los patrones meteorológicos exigen adaptar las medidas de prevención. En agosto, Pablo Sarricolea, geógrafo de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Chile, señaló que “debemos acostumbrarnos a esta realidad climática: más calor en el verano, lluvias cada vez más concentradas, por lo que es necesario extender los planes de invierno hasta regiones como Arica y Parinacota y Tarapacá”.