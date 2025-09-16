La faceta activista medioambiental que tuvo Robert Redford y su nexo con Chile

El activismo de Redford fue pionero en Hollywood, sirviendo como predecesor para otras figuras como Leonardo DiCaprio.

La muerte del actor, director y productor Robert Redford ha calado profundo en Hollywood. Conocido por ser un galán por excelencia en la industria y un defensor del cine independiente, también destacó por su lado humano pocas veces reconocido, siendo un férreo activista en materia medioambiental.

El director y productor desarrolló su amor por la naturaleza cuando era solo un niño, realizando largos paseos en auto junto a su madre por el Parque Nacional de Yosemite, California. Asimismo, estuvo en contacto con comunidades indígenas de Estados Unidos, por quienes sentía un gran respeto debido a su profunda conexión espiritual y cultural con la tierra.

En 1961, Redford se mudó a las montañas de Utah y lideró los esfuerzos para preservar el paisaje natural del estado y, posteriormente, el oeste estadounidense, reafirmando su postura como un activista medioambiental comprometido.

Fue a principios de los 70, después de grabar Butch Cassidy y Sundance Kid, donde experimentó en carne propia la belleza y la fragilidad de los paisajes naturales del oeste estadounidense que sirvieron como escenario para rodar la película. Fue ahí cuando comprendió que debía dedicarse fuertemente a la preservación del medioambiente.

Aprovechando su estatus de estrella, el actor buscó proyectos cinematográficos retadores, pero también lo utilizó para defender discretamente causas ecologistas como al Consejo para la Defensa de los Recursos Naturales y la Federación Nacional de Vida Salvaje, un pionero en la industria que sirvió como predecesor para otros actores y ambientalistas como Leonardo DiCaprio.

De tal manera, en 2005, fundó el Centro Redford, una organización medioambiental sin fines de lucro que buscaba defender la sostenibilidad y proteger los espacios naturales, visibilizándolos a través del cine y las historias conmovedoras.

Es en ese sentido, Redford sentía un gusto particular por Chile, específicamente con el sur. En 2002 aterrizó en Punta Arenas junto a Richard Gere para grabar un documental en la Antártica. Otras de sus actividades favoritas, la pesca, también solía realizarla en los lodges más exclusivos de nuestro país.