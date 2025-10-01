Fin del misterio: SAG aclara qué era la extraña criatura comparada con el chupacabras en Paillaco

Se terminó el misterio. Luego de especulaciones tras el hallazgo de una extraña criatura cerca de una casa en la localidad de Reumén, el Servicio Agrícola Ganadero (SAG) confirmó que no se trata ni de un murciélago o el chupacabras, como muchos teorizaron por redes sociales. Se trataba de un ser completamente negro, con un largo cuello y brazos similares a alas.

Fue el Director Regional del SAG de Los Ríos, Carlos Burgos Martínez, quien entregó la explicación definitiva en diálogo con BioBioChile: “Frente a la denuncia de los vecinos del sector de Reumen, comuna de Paillaco, por el hallazgo de un ejemplar de animal desconocido, indicar que durante la tarde de ayer recibimos la carcasa, determinándose que se trataba de un ave en avanzado estado de descomposición“.

Fue durante el pasado martes cuando se difundieron a través de redes sociales las fotografías de un “cuerpo” de un animal no identificado, lo que generó una ola de teorías. Preliminarmente se pensaba que era un ave que se había electrocutado al posarse en el tendido eléctrico, mientras que la dueña de la vivienda donde fue hallado llegó a pensar que se trataba de un murciélago.

En ese sentido, el director regional del SAG clarificó que no se trataba de la criatura legendaria del chupacabras, sino que por sus características anatómicas y morfológicas, es un ejemplar de Garza “posiblemente Garza blanca chica, cuya causa de muerte no es posible de determinar“.

De tal manera, Martínez aprovecho la instancia “para agradecer a la comunidad su constante preocupación por la fauna silvestre y su activa participación en su cuidado”.