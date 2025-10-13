Crisis por cambio climático exige acciones inmediatas: primer punto de no retorno ya golpea a los arrecifes de coral

Con 1,4C° de calentamiento, el 84% de los arrecifes está bajo estrés por calor y el mundo vive el peor blanqueamiento masivo registrado.

Una nueva oleada de blanqueamiento masivo en 2025 azotó a la Gran Barrera de Coral, marcando lo que científicos describen como el primer punto de inflexión climático irreversible: la muerte masiva de los arrecifes de coral de aguas cálidas. Según el Informe sobre Puntos de Inflexión Globales 2025, difundido semanas antes de la COP30, el 84% de los arrecifes del mundo se encuentran bajo estrés térmico desde enero de 2023.

El calentamiento global, que ya alcanza aproximadamente 1,4 °C por encima de los niveles preindustriales, ha empujado a los corales más allá de su umbral térmico crítico. “Estamos en una nueva realidad por la cual podríamos decir que hemos superado el primer gran punto de inflexión climático“, afirmó Steve Smith, investigador del Global Systems Institute. “Los puntos de inflexión tienen que ver con ese punto en el que el cambio se vuelve autoimpulsado, una especie de cambio autoacelerado“.

El fenómeno de blanqueamiento ocurre cuando los corales, expuestos a altas temperaturas, expulsan los microorganismos que les dan color y alimento, lo que los deja vulnerables y eventualmente muertos. Si el calentamiento alcanza los 1,5 °C, más del 99% de los arrecifes podrían desaparecer, según el informe.

Las consecuencias van más allá del impacto ecológico. Cerca de mil millones de personas dependen de estos ecosistemas para su alimentación, ingresos por turismo y protección costera. “Eso estaba afectando a cientos de millones de personas que dependían de los arrecifes para la pesca, el turismo y la protección costera frente al aumento del nivel del mar y las marejadas ciclónicas”, advirtió Tim Lenton, coordinador del informe.

El secretario general de la ONU, António Guterres, alertó que el límite de 1,5 °C “está al borde del colapso”. La COP30 en Brasil se presenta como una oportunidad crítica para reducir emisiones y acelerar la eliminación de carbono. Aunque el daño ya está en marcha, los científicos insisten en que aún es posible revertir parte del impacto si se logra reducir la temperatura global a 1 °C. “Aún tenemos cierta capacidad de acción”, concluyó Lenton.