Las temperaturas que se esperan para el verano 2026: vegetación marcará la diferencia en sensación de calor

Mientras un estudio advierte que algunas comunas de Santiago podrían alcanzar hasta 50 °C al nivel del suelo durante el verano 2026, expertos señalan que la presencia del fenómeno La Niña podría atenuar las temperaturas extremas, aunque persisten riesgos asociados al calor en zonas con baja cobertura vegetal.

Un estudio realizado por la Corporación Ciudades reveló cómo ciertos factores urbanos intensifican notablemente la sensación de calor y térmica en la ciudad, por lo que surge la inquietud sobre cómo serán las temperaturas en Santiago durante el verano 2026.

De acuerdo al estudio muchas comunas de la Región Metropolitana podrían llegar a registrar 50°C al nivel del suelo durante las olas de calor, fenómeno que se espera que se comience a presentar pronto en la capital.

Marcial Huneeus, director de Innovación de la fundación Patio Vivo, explicó que las comunas con alta densidad de población, alta vulnerabilidad social y escasez de áreas verdes son mucho más propensas a sufrir los efectos del calor extremo.

En ese sentido, el informe destaca que comunas con una gran presencia de vegetación, como Las Condes, Providencia, Vitacura y Padre Hurtado, no registraron población expuesta a temperaturas superiores al promedio, que ronda los 40 °C a nivel del suelo. Estas comunas cuentan con entre un 60% y 70% de cobertura vegetal, muy por encima de otras comunas afectadas donde este valor apenas llega al 5%, según detalló Huneeus.

Además, explicó que la ausencia de sombra y vegetación en zonas vulnerables agrava considerablemente la intensidad del calor en esas áreas del Gran Santiago.

Las altas temperaturas que se esperan para el verano 2026:

En conversación con EL DÍNAMO, el periodista especialista en meteorología de Mega, Alejandro Sepúlveda, indicó que “igual es aún algo aventurado entregar un pronóstico certero de cara al verano 2026, que incluye diciembre, enero y febrero. Pero si tomamos en consideración la tendencia histórica del presente siglo, para al menos la zona central, nos indica que los veranos son en promedio cada vez más cálidos, especialmente las temperaturas máximas”.

Si bien en las últimas décadas se ha observado una tendencia al alza en las temperaturas estivales, el experto confirmó la llegada de La Niña para los próximos meses. “Este fenómeno tiende a entregar veranos con índices, al menos térmicos, más dentro de lo normal para la zona central de Chile”, dijo.

“Entonces, aunque la tendencia histórica te indica tener veranos más cálidos, La Niña puede ser una reguladora de esto, incentivar los días más grises en el litoral y, por ende, también moderar un poco las temperaturas en los valles”, destacó Sepúlveda.

Un diagnóstico similar es el que tiene el meteorólogo de Chilevisión, Eduardo Sáez quien señaló a EL DÍNAMO que con la llegada de La Niña “las temperaturas, al menos en la zona central, podrían ser más cálidas en los sectores de valles, pero con un ambiente mucho más seco”.

“En cuanto a lo que pueda ocurrir con las olas de calor, es difícil hacer estimaciones, ya que estas responden principalmente a situaciones más locales, como la presencia prolongada de nubosidad costera”, agregó.

En cuanto a la relación directa entre las olas de calor registradas en el hemisferio norte este 2025 y lo que podríamos esperar en el hemisferio sur durante su verano 2026, desde la Dirección Meteorológica de Chile (DMC) explicaron a EL DÍNAMO que “estos fenómenos no perturban directamente el clima del otro hemisferio. Si bien existen teleconexiones que pueden propagar anomalías de gran escala a través del Ecuador, una ola de calor puntual en el hemisferio norte no es suficiente para perturbar el clima del hemisferio sur. Recordemos que tiempo es el estado de la atmósfera en un momento y lugar específico (lo que ocurre hoy), mientras que el clima es el promedio de esos estados durante un largo período tiempo”.