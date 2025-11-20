Emergencia ambiental en Lago Chungará tras vertimiento de 25 mil litros de aceite: Conaf activa plan de rescate de aves

Resultaron afectadas la tagua gigante, el pato jergón y la puna, que están contaminados con el aceite, lo cual impide su normal desplazamiento.

La Corporación Nacional Forestal (Conaf) ordenó el cierre, con carácter de indefinido, del sector Chungará del Parque Nacional Lauca, luego de la emergencia ambiental generada por el vertimiento de 25 mil litros de aceite de soya al humedal altoandino que forma parte del ecosistema del Lago Chungará.

El incidente ocurrió tras el volcamiento del camión que transportaba la carga hacia Arica a la altura del km 179, frente al refugio guardería de Conaf, en sector Chungará.

Lino Antezana Navarro, director regional de Conaf, detalló que el SAG “estará abocado al rescate de aves que hayan resultado afectadas por el derrame de aceite; mientras que Sernapesca realizará análisis del agua y medirá los efectos de la contaminación en los ecosistemas lénticos presentes en el Lago Chungará”.

Por nuestra parte, “Conaf se hará cargo de la extracción de aceite de soya desde los cuerpos de agua del bofedal, donde se encuentra concentrada la mayor parte del derrame, con los guardaparques y las cuadrillas de trabajadores y trabajadoras de los proyectos PZD2 y PZD3 del Plan de Zonas en Desarrollo”.

La autoridad regional indicó que de acuerdo a los primeros reportes, “la fauna como anfibios y aves del lugar se ha visto inmediatamente afectada, al igual que peces y microorganismos, los que no es posible estimar en estos momentos”.

Respecto a las aves, resultaron afectadas la tagua gigante, el pato jergón y la puna, que están contaminados con el aceite, lo cual impide su normal desplazamiento.