VIDEO – ONG ambientalistas denuncian maltrato y matanza de pumas en la comuna de Cochamó

El grupo Defendamos Patagonia recordó que “el puma está catalogado como vulnerable y su matanza está terminantemente prohibida” por la legislación chilena.

El grupo ambientalista Defendamos Patagonia utilizó su cuenta en Instagram para denunciar una matanza de pumas en la comuna de Cochamó, en la Región de Los Lagos.

A través de su posteo, la agrupación recogió la acusación que realizaron vecinos, quienes alertaron que los autores del maltrato animal encadenaron y luego asesinaron a una puma, y posteriormente hicieron lo mismo con sus cachorros, para después lanzar sus cuerpos al río Puelo, situado también en la misma comuna.

“¡Alerta ecológica en la Región de Los Lagos”, apuntó el posteo del grupo ambientalista, junto con denunciar que “nuevas y aberrantes imágenes confirman la cruel e indiscriminada acción humana contra pumas en el sector Segundo Corral, Llanada Grande, cuenca del río Puelo“.

La denuncia de la matanza de pumas en Cochamó

“Vecinos denuncian que matan a estos felinos protegidos y luego arrojan sus cuerpos al río como si fueran basura, a uno de los últimos ríos salvajes de Chile“, añadió la publicación.

A continuación, recordó que “el puma está catalogado como vulnerable y su matanza está terminantemente prohibida” por la legislación chilena.

“Esto no es solo un delito ambiental: es un crimen que atenta contra el patrimonio natural de todos los chilenos“, agregó.

A raíz de lo ocurrido, el Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) de Los Lagos interpuso una denuncia ante el Ministerio Público y la Brigada de Delitos Medioambientales (Bidema) de la PDI.

La captura de la puma fue viralizada a través de las redes sociales. Las imágenes pueden herir las sensibilidades de algunas personas.