Paralización de funcionarios del SAG: ministra Fernández aseguró que el servicio se encontrará “disponible”

La movilización se enmarca en una serie de compromisos incumplidos en la administración anterior del organismo.

En el marco de la paralización que convocaron los funcionarios del Servicio Agrícola Ganadero (SAG) para este lunes, la ministra de Agricultura, Ignacia Fernández, descartó posibles cortes en los servicios llevados a cabo por el organismo gracias al diálogo en una “mesa de trabajo”.

“Hemos logrado acordar con ellos una mesa de trabajo que vamos a constituir el mismo día martes“, indicó la jefa de la cartera en diálogo con Radio Biobío.

Fue el pasado viernes cuando la Asociación de Funcionarios del Servicio Agrícola Ganadero (Asfusag) anunció la movilización. De acuerdo a lo compartido por los dirigentes de la asociación gremial esa jornada, sus demandas giran en torno a una serie de compromisos incumplidos durante la administración del anterior director de la entidad, José Guajardo.

Entre sus peticiones se encuentra la firma de un protocolo que mejore sus condiciones laborales. Además, exigen cumplir con el traspaso de 455 funcionarios a contrata, uno de los compromisos durante la administración de Guajardo. Asimismo, piden eliminar del Ordinario 3922-2025, el cual lograría “fortalecer las funciones propias del SAG, recuperar cupos y facilitar opciones de reemplazo”.

Con estas consideraciones, Fernández explicó que durante esta semana, el actual director (s) del SAG, Óscar Camacho, se habría reunido con los dirigentes de la Asfusag antes de la paralización.

“El director se reunió con esta asociación, la Asfusag, una de las asociaciones. La semana pasada ellos le hicieron ver que bueno que esta es una agenda que traían desde antes que él asumiera”, detalló la ministra. Según las “conversaciones que tuvimos”, Fernández indicó que los eventuales efectos serían “más bien de pancartas, ruido, en el fondo un llamado de alerta respecto de la situación que quieren abordar más que de brazos caídos”.

“Va a haber servicio disponible. Además, le hemos pedido al director que tenga un plan de contingencia para asegurar el normal funcionamiento y entendemos que eso va a ser así”, puntualizó la titular de Agricultura.