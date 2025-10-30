De terreno abandonado a campamento: cómo nació la toma de Placilla que fue desalojada en Valparaíso

El campamento Unión Sin Fronteras, surgido en 2022 en terrenos abandonados de Placilla, albergó a más de 100 familias vulnerables. Tras años de ocupación, enfrenta un desalojo judicial mientras los residentes buscan apelar ante la Corte Suprema.

Durante la mañana de este jueves se registraron una serie de incidentes en el marco del desalojo del campamento Unión Sin Fronteras, ubicado en Placilla, en la Región Valparaíso. Algunos de los ocupantes, con el rostro cubierto, levantaron barricadas incendiarias y lanzaron objetos contra el personal de Control de Orden Público.

El operativo comenzó a las 8:00 horas, siguiendo una orden judicial emitida por la Corte de Apelaciones de Valparaíso. De esta forma, la acción se llevó a cabo en las parcelas 161, 162 y 163, donde la mayor parte de las construcciones ya había sido previamente desarmada.

El mayor Javier Oportus, comisario de la Segunda Comisaría de Valparaíso, señaló durante el operativo que en un inicio el sector contaba con aproximadamente 120 viviendas, aunque en la actualidad quedan no más de 15.

“Hay un foco de resistencia por parte de los pobladores que están en el lugar; sin embargo, nosotros tenemos los protocolos definidos y aquí hemos estado con los agentes de diálogo”, indicó.

Según el catastro realizado por Techo-Chile entre 2020 y 2023, un 23% de los campamentos se encuentran en la Región de Valparaíso.

Específicamente, el campamento Comité Unión Sin Fronteras, tenía 120 familias, que incluyen 68 niños, pacientes con TEA, adultos mayores y personas insulinodependientes.

Según indicó Rubén Meza, presidente del consejo vecinal de Desarrollo de Placilla de Peñuelas, al medio Pura Noticia, la toma se formó el 17 de febrero de 2022 cuando “esos terrenos estaban abandonados por el dueño, nosotros no irrumpimos. Si bien es cierto, es propiedad privada, era una propiedad privada que hacía mucho daño. Los que tienen muchos recursos abandonan los predios y no los mantienen, porque les cuesta mucho dinero y nadie les exige que los cierren, los limpien o los cuiden para que no se produzcan desmanes. Está bien la propiedad privada, pero con responsabilidad social”.

Gustavo Burgos, abogado que representa a los ocupantes del campamento, indicó que se presentarán un recurso de reposición y un recurso de apelación ante la Corte Suprema.

“Vamos a solicitar a la Corte un nuevo pronunciamiento a través de esta acción y presentar una apelación ante la Corte Suprema”, afirmó.

“Los tribunales han tomado caminos distintos, que se acercan bastante a la criminalización de la pobreza, de la inmigración, a la criminalización de cualquier forma de resolución de los conflictos por la vía de las organizaciones y la movilización”, finalizó.