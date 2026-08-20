El caso de la desaparición de Makarena Tolosa que tiene a dos tíos como principales sospechosos

Los sujetos fueron detenidos en las últimas horas acusados del secuestro y homicidio de la joven desaparecida en Pudahuel.

Desde el pasado 8 de mayo que la familia de Makarena Tolosa le perdió el rastro y se desconoce, hasta el día de hoy, su paradero.

La información que se maneja es que se le vio por última vez en la intersección de San Daniel con Avenida La Estrella, en la comuna de Pudahuel. En ese lugar se reuniría con un tío, quien debía entregarle dinero y un celular, según le explicó a una amiga a través de un mensaje de audio.

Desde entonces, nunca más supieron de ella. A más de tres meses de su desaparición, la Fiscalía Metropolitana Occidente confirmó la detención de dos sospechosos en el caso de Makarena Tolosa.

Se trata de dos hombres de 49 y 55 años, quienes además son tíos de la joven de 29 años. Ambos son acusados de los delitos de secuestro y posterior homicidio, luego de haber sido aprehendidos por la Brigada de Ubicación de Personas de la PDI.

Este hito en la investigación es el primero que ocurre, luego de que hace ya varias semanas los familiares y amigos de Tolosa realizaran una manifestación pacífica en la Fiscalía de Pudahuel. En ese momento exigían resultados en las diligencias ante la lentitud del proceso.