Eduardo Frei acusa a permisología de frenar inversiones: “Inventan todo para no aprobar proyectos”

El embajador de Chile en Misión Especial aseveró que la paralización de proyectos se extiende por una década.

AGENCIA UNO

El ex presidente Eduardo Frei otra vez dejó ver su postura en contra de la llamada “permisología”, aseverando que está frenando la inversión en el país desde hace una década.

El otrora mandatario, que fue nombrado por el Gobierno de José Antonio Kast como embajador de Chile en Misión Especial, fue parte de un seminario sobre la materia, donde reiteró su diagnóstico: “Aquí hemos tenido muchos años de paralización, llevamos más de 10 años paralizados y hoy día sigue”.

“Hoy día inventan la ranita, inventan todo para no aprobar los proyectos”, precisó Eduardo Frei, haciendo alusión a la campaña de Leonardo DiCaprio para resguardar el hábitat de la rana pehuenche ante un proyecto eléctrico en Alto Maule.

Frei Ruiz-Tagle también centró sus dardos en el proceso de evaluación ambiental y la presentación de indicaciones, aseverando que “vemos a gente que presenta 1.000, 2.000, 3.000… Es como una producción en serie y de repente aparece un proyecto y aparecen 15.000, 20.000 observaciones, ¿y esto para qué es? Para parar los proyectos”.

“Después salimos aquí a reclamar que no hay inversiones y que no hay empleo. Entonces, pongámonos de acuerdo. La permisología, si la seguimos aceptando como está, va a seguir paralizando los proyectos en Chile”, sentenció el ex presidente.