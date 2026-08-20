“Inútil y peligrosa”: la arremetida de exministros de Boric contra la reforma de seguridad de Kast

La reforma de seguridad que plantea el Ejecutivo continúa sumando críticas. Exministros advierten que genera “legalismo autoritario” y que busca otro propósito, como la “limitación de las libertades de ciudadanos comunes y corrientes”.

Los exministros de Gabriel Boric, Luis Cordero y Camila Vallejo, endurecieron sus críticas respecto al proyecto de reforma constitucional en seguridad que presentó la administración de José Antonio Kast, donde advierten que tiene un potencial de alterar gravemente el equilibrio democrático de Chile.

Estos cuestionamientos complejizan aún más el escenario que enfrenta la propuesta. Esto, considerando que en el Congreso hasta representantes del oficialismo han manifestado reparos y han anunciado la presentación de indicaciones. Dentro de los puntos más controversiales se encuentran la duración de un nuevo estado de excepción por hasta ocho meses sin control parlamentario y la facultad de intervenir comunicaciones privadas.

“Legalismo autoritario”

Bajo este contexto, el exministro de Seguridad, Luis Cordero, expuso en Radio Cooperativa: “Acumulado, es un proyecto inútil, muy deficiente técnicamente —de verdad estoy muy sorprendido del punto de vista técnico, del punto de vista derecho público— y, tercero, institucionalmente muy peligroso”.

En esa línea, aseveró que “tiene una disposición que es completamente inútil, que es incorporar en la Constitución como fin u obligación del Estado el tema de seguridad (…) Es un hecho bastante público y evidente que la jurisprudencia de la Corte Suprema lo orienta de esa manera”.

Sobre la facultad de mantener un estado de excepción por hasta ocho meses sin pronunciamiento del Congreso y con suspensión de garantías individuales, el exsecretario de Estado expresó: “Hay que tener mucho cuidado, porque cuando hablamos de excepción estamos hablando de suspensión temporal de derechos esenciales, y períodos tan prolongados en términos de intervenciones tan estructurales —esto no es simple emplear dotaciones— genera un efecto de lesividad que es muy complejo”.

Siguiendo en esa línea, Cordero manifestó que “es un perfil de legalismo autoritario: en el fondo, lo que usted está haciendo es ocupar herramientas que parcialmente parecieran ser legítimas, pero que reunidas lo que hacen es exacerbar el poder del Ejecutivo con costo a derechos esenciales. Esa desproporción genera legalismo autoritario”.

Pasaron de “la gran estafa” a “gato por liebre”

La exministra vocera de Gobierno, Camila Vallejo, cuestionó duramente el manejo de seguridad del presidente Kast, calificándolo como “gran estafa” la promesa de campaña para frenar la delincuencia.

Ahora, la representante del PC volvió a arremeter contra el actual Gobierno, lanzando sus dardos contra la reforma en seguridad.

“No es un plan realmente contra el crimen organizado, de combate a la delincuencia, sino que es gato por liebre. O sea, pasaron, yo digo, como de la gran estafa al gato por liebre”, comenzó diciendo en diálogo con UChileTV.

La extitular de la Segegob sostuvo que lo que realmente hace esta medida es “introducir una especie de régimen autoritario para que el Presidente de la República concentre más poder a costa de las libertades de los ciudadanos comunes y corrientes. No garantiza mayor efectividad la persecución del delito, lo único que garantiza es que pasemos a estados de excepción sumamente más duros, donde limitan las libertades de tránsito, de reunión, de asociación, incluso hasta de propiedad por la interceptación o requisamiento de bienes sin orden judicial ni nada que los justifique, a personas que no necesariamente tengan antecedentes delictuales”.

A lo que agregó: “Yo creo que ahí está el gran riesgo de esta agenda, que hagan creer a la gente que con esta supuesta mano dura se va a combatir la delincuencia, que es el crimen organizado, pero que al final busca otro propósito, que es la limitación de las libertades de los ciudadanos comunes y corrientes”.

Tras ello, Vallejo aseveró que la pérdida de derechos que se incorpora en la reforma podría transformarse en algo parecido a lo que pasaba en Chile durante la dictadura de Augusto Pinochet. “Orden con democracia es delincuentes en la cárcel. Orden sin democracia es que todos finalmente estemos en una cárcel y todos estemos con pérdida de libertades”, expresó.

“Eso yo lo encuentro sumamente peligroso, porque además ya hemos tenido esta experiencia en Chile (…) ¿por qué yo no lo podría pensar?, si hoy en día quienes nos gobiernan, en su mayoría, no todos, reivindican la dictadura, son pinochetistas, estuvieron ya en el poder, cometieron aberraciones y hoy día que, en el nombre de la seguridad, de contrabando te quieran nuevamente instalar esta lógica de persecución, lo encuentro como muy posible”, sentenció.

De esta forma, Cordero y Vallejo refuerzan la arremetida de los exministros de Boric contra la reforma de seguridad, sumándose a los reparos que anteriormente han manifestado Carolina Tohá y Álvaro Elizalde.