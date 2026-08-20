Prevén alza de hasta 20% en el precio de la carne para Fiestas Patrias: los factores que explicarían el aumento

Alrededor del 60% de la carne que se consume en Chile es de origen extranjero, principalmente de Brasil, Paraguay y Argentina.

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Luego de más de un mes cerrado, este miércoles 19 de agosto se abrió al paso de vehículos el Paso Los Libertadores y, con ello, miles de camiones, muchos de ellos cargados con carne, pudieron ingresar al país desde Argentina, aunque se prevé un aumento en el precio del producto más consumido en las celebraciones dieciocheras.

La apertura del paso fronterizo dependerá de que se mantengan las actuales condiciones del clima, en un año marcado por numerosos sistemas frontales que, según los pronósticos, están lejos de terminar.

A casi un mes del inicio de las Fiestas Patrias, la llegada de la carne proveniente de Brasil, Paraguay y Argentina podría descomprimir las presiones para el aumento de su precio, aunque se estima poco probable que sea así, ya que no pone fin a todos los factores que incidirían en un eventual alza de la carne.

Por qué el precio de la carne podría subir hasta un 20%

Por una parte, el tiempo que los camioneros debieron esperar al otro lado de la frontera generó un aumento en el costo del traslado, además de que, eventualmente, algunos vehículos pudieron perder parte de su carga, lo que solo se comprobará cuando lleguen a su destino final.

También se debe considerar que el desvío de vehículos de carga hacia otros pasos cordilleranos más alejados del destino final elevó los costos del transporte.

Se trata de un tema más que relevante si se considera que alrededor del 60% de la carne que se consume en Chile es de origen extranjero.

A ello se suma el habitual incremento en la demanda de los diversos cortes de carne en esta época del año, en particular aquellos más vinculados a asados y otras preparaciones típicas de las Fiestas Patrias.

De esta forma, se prevé que el precio del producto podría concretar un alza de entre 15 y 20 por ciento, con lo que, por ejemplo, si un corte cuesta en la actualidad 10 mil pesos, subiría entre 500 y mil pesos por kilo.

Por ello, expertos apuntan que a 29 días del comienzo de las celebraciones, la recomendación es proveerse de los cortes de carne con anticipación y guardarlos en el congelador hasta que se los emplee en el asado dieciochero.