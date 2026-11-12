Temperatura del Pacífico sigue aumentando: El Niño se intensifica y alcanzaría categoría “muy fuerte” hasta marzo de 2027

La NOAA advierte que El Niño sigue ganando fuerza y podría convertirse en uno de los episodios más intensos desde 1950.

El fenómeno de El Niño continúa intensificándose y podría alcanzar una categoría entre “fuerte” y “muy fuerte” durante los primeros meses de 2027, de acuerdo con el último informe de la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica (NOAA).

El organismo estima en un 79% la probabilidad de que se mantenga bajo esas condiciones durante el trimestre enero-febrero-marzo, en medio de un aumento sostenido de las temperaturas del océano Pacífico.

Temperatura del Pacífico sigue aumentando: El Niño se intensifica y podría alcanzar categoría “muy fuerte” hasta marzo de 2027

El reporte, publicado este jueves 12 de noviembre, da cuenta de un calentamiento significativo en el Pacífico ecuatorial.

Durante octubre, las temperaturas superficiales del mar en la zona central registraron anomalías de 2,5 °C por sobre el promedio, mientras que en sectores del Pacífico oriental llegaron hasta los 3,6 °C. Estas cifras reflejan la intensidad que está adquiriendo el fenómeno.

A este escenario se suman anomalías de los vientos del oeste en las capas bajas de la atmósfera, que se extendieron hacia el sector centro-oriental del Pacífico ecuatorial.

La combinación de estos factores llevó a la NOAA a concluir que, “en comparación con el mes pasado, El Niño se ha fortalecido”, confirmando una evolución más intensa respecto de las mediciones anteriores.

En cuanto a su proyección, el organismo prevé que El Niño alcance su punto máximo entre lo que resta de noviembre y diciembre. Posteriormente, comenzaría a perder fuerza a comienzos de 2027, aunque sus efectos podrían mantenerse durante el primer trimestre del próximo año, periodo en el que existe un 79% de posibilidades de que el fenómeno permanezca en las categorías de intensidad fuerte a muy fuerte.

La NOAA también advirtió sobre la posibilidad de que este episodio alcance una magnitud excepcional. Según sus estimaciones, existe cerca de un 60% de probabilidad de que se registre “un evento histórico, que supere la intensidad de los episodios anteriores” observados desde 1950, durante el trimestre noviembre-diciembre-enero.