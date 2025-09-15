FOTOS – Así se vivió el Chile Day Madrid 2025

El pasado 12 de septiembre se dio inicio a una nueva edición del Chile Day Madrid 2025, el cual se extenderá hasta este martes.

Durante su primera jornada se contó con la intervención del ministro de Hacienda, Nicolás Grau, quien destacó a Chile como un “muy buen país para invertir, donde las cosas se están haciendo seriamente y se han abordado distintos desafíos de manera decidida y pausada”.

Además de destacar los desafíos que ha tenido el Gobierno en materia económica como la inflación tras la pandemia, la que paso de un 14% en 2022 al 4%, según las últimas mediciones.

“La situación en la que estamos ahora es levemente mejor de lo que estábamos en la situación prepandemia. Por lo tanto, esto no es solo una visión del Gobierno, sino que efectivamente el mercado le cree a la capacidad de nuestra economía de responder de manera responsable a los distintos compromisos financieros que vamos adquiriendo“, recalcó Grau.

Por otro lado, afirmó que “en inversión se ve un crecimiento de más del 5% en formación bruta de capital fijo” y que “hay bastante acuerdo en el mercado que un crecimiento en torno al 2,5% es razonable para este año”.

“A nuestro juicio, la economía chilena ha logrado abordar estos dos desafíos: Por un lado, desbalances macroeconómicos relevantes y, por otro lado, una economía con una capacidad de crecimiento muy acotada. Todavía estamos a medio camino respecto a lo que tiene que hacer nuestra economía en términos de generar condiciones estructurales para crecer más”, sentenció el titular de Hacienda.

En este Chile Day Madrid 2025, además de Nicolás Grau participaron otras figuras políticas como el ex presidente Eduardo Frei Ruiz-Tagle y el ex senador Andrés Allamand. También se encuentran presentes altos ejecutivos de empresas como Santander, Globalvia, BlackRock, Sacyr, Ferrovial, AFP Habitat, Coopeuch, Cencosud, Caja Los Andes y BCI, entre otras.