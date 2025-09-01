“Hay bastantes cosas que me gustaría resaltar”: el positivismo del ministro Grau al bajo Imacec de julio

El titular de Hacienda destacó que las cifras obtenidas en el séptimo mes del año se alinean con las perspectivas de crecimiento para este 2025.

El ministro de Hacienda, Nicolás Grau, abordó la cifra que registró el Imacec de julio y que dio a conocer el Banco Central. En esta oportunidad llegó a solo un 1,8%, ubicándose bajo las expectativas.

A pesar del bajo índice que se alcanzó, el secretario de Estado prefirió ver el vaso medio lleno e indicó que “hay bastantes cosas positivas que me gustaría resaltar de esta cifra“.

“Por ejemplo, y la más fundamental, es que el crecimiento de la actividad no minera, que representa el 90% de la producción del país, se expandió un 2,5% en comparación a julio del año pasado”, aseveró el titular de Hacienda.

En esa misma línea, aseveró que “en términos limpios, de efectos estacionales y calendario, la expansión desestacionalizada fue de un 3% interanual, y eso que julio del año pasado es una base de comparación bastante exigente”.

En el Imacec de julio, Grau destacó que “el comercio, que crece un 6,6%; los servicios un 2,6%. Y un punto de atención fue la minería en julio, que estuvo mejor que el mes previsto, pero con una caída transitoria interanual, especialmente por los planos mineros de algunas compañías privadas”.

Con todo esto, el titular de Hacienda hizo énfasis en que “el año móvil hasta julio del Imacec muestra un 2,7% de crecimiento y eso deja las perspectivas de crecimiento para el año 2025 totalmente alineadas con las proyecciones que hicimos en nuestro informe de finanzas públicas del Ministerio de Hacienda, es decir, un crecimiento anual en torno al 2,5%”.