Los cuatros mitos sobre el asma que pueden afectar a su tratamiento

7 de Junio de 2023

Las ideas erróneas de esta enfermedad pueden causar contratiempos importantes en el control de la misma.

El asma representa una de las principales enfermedades no transmisibles y un importante problema de salud pública. La Organización Mundial de la Salud (OMS) calcula que hay más de 300 millones de personas que la padecen y solo en 2019 provocó la muerte de más de 450 mil.

En Chile, la última Encuesta Nacional de Salud de la Sociedad Chilena de Enfermedades Respiratorias, situó al asma como la sexta enfermedad más frecuente, estimándose que entre un 7% a 10% de la población la padece.

“Hay muchas creencias en torno a esta patología que no sólo afectan los diagnósticos, sino también los tratamientos farmacológicos y la adherencia que se requiere para mantenerla controlada, influyendo directamente en la calidad de vida de quienes la padecen”, indicó Paula Molina, químico farmacéutico de Farmacias Ahumada.

En este sentido, es importante aclarar que el asma es una enfermedad crónica que afecta a personas de todas las edades y que se produce cuando las vías que conducen el aire a los pulmones se estrechan e inflaman, generando dificultad de la respiración, tos, un silbido al exhalar, la sensación de tener el pecho apretado y falta de aire.

Cuatros mitos sobre el asma

Actualmente, existen ideas erróneas entorno al asma, por lo que a continuación te presentamos una serie de aclaraciones entorno a esta enfermedad respiratoria.

El asma es una condición molesta, pero no una enfermedad: FALSO.

El asma puede ser de difícil manejo en ciertos casos y pueden poner en riesgo la vida de quienes lo padecen si no se controla y no se detienen los ataques severos o exacerbaciones. De acuerdo con Molina, “aquí es clave que las personas estén diagnosticadas y utilicen los medicamentos correspondientes para controlar los síntomas y evitar que estos se agraven. De esta forma, evitaríamos hospitalizaciones y muertes”.

El asma es una enfermedad infantil: FALSO.

Esta enfermedad se puede desencadenar a cualquier edad. La mayoría de los pacientes que la sufren poseen factores de riesgo como tener un pariente consanguíneo que la padece (padres, hermanos), tienen otra afección alérgica, sobrepeso o sufren de exposición a contaminantes como el humo del tabaco. Independiente de las causas y los factores de riesgo, esta enfermedad se puede mantener controlada, pero al ser crónica, no tiene cura.

El tratamiento del asma no es sólo para las crisis. VERDADERO.

Esta es una enfermedad crónica que requiere tratamiento. El uso de los medicamentos con regularidad es la única manera de mantener controlada la inflamación asociada y prevenir que las crisis o exacerbaciones. “La adherencia al tratamiento es fundamental para controlar la enfermedad y evitar la ocurrencia de las crisis. Hay que derribar el mito que los medicamentos diarios indicados pierden su efecto con el tiempo o causan efectos adversos, como muchos piensan”, comentó la farmacéutica.

El asma y el deporte son una buena combinación. VERDADERO.

Generalmente, uno de los mitos más frecuentes es que la práctica deportiva se asocia con factores que pueden empeorar la enfermedad. Sin embargo, especialistas señalan que, junto con la terapia farmacológica, la deportiva ayudaría a mejorar la resistencia respiratoria y la salud en general. “Si el ejercicio se realiza de acuerdo con las indicaciones médicas, puede reducir la sensación de disnea por el fortalecimiento de la musculatura torácica. En todo caso, es fundamental que el paciente mantenga siempre un control adecuado con el especialista y siga las indicaciones de su tratamiento”, indicó Molina.