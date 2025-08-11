Este tradicional panorama es un punto de encuentro para miles de personas que disfrutan de la gastronomía típica chilena, la música en vivo y las actividades familiares.

Cada año, este tradicional panorama se transforma en un gran punto de encuentro para miles de personas que disfrutan de la gastronomía típica chilena, la música en vivo y diversas actividades familiares.

Las fondas reúnen a artistas nacionales, juegos tradicionales, puestos de artesanía y una variada oferta de comidas y bebidas que celebran la cultura popular del país.

Este evento, organizado por la Municipalidad de Santiago, no solo promueve el espíritu festivo, sino que también dinamiza la economía local, generando empleos temporales y oportunidades para emprendedores y pequeños comerciantes.

Todo sobre las Fondas del Parque O’Higgins 2025: fechas, artistas y precios de entradas

Las tradicionales fondas del Parque O’Higgins se llevará a cabo durante cinco días, según lo anunciado por los organizadores. El evento se desarrollará entre el miércoles 17 y el domingo 21 de septiembre.

Junto con las fechas, también se dio a conocer la lista de artistas que animarán la celebración con presentaciones en vivo. En esta versión, destacan principalmente exponentes de la música urbana, la cumbia y las rancheras, ofreciendo una variada propuesta musical para el público asistente.

Artistas confirmados para las Fondas del Parque O’higgins

Zúmbale Primo

Los Vásquez

Amar Azul

Leo Rey

Cachureos

Gino Mella

Nickoog CLK

Lucky Brown

King Savagge

Viking 5

Los Charros de Lumaco

Christell

Rigeo

Pollo Fuentes, entre otros.

Es importante mencionar que las entradas ya están disponibles y pueden adquirirse a través de la plataforma Ticketplus HACIENDO CLIC ACÁ. En este momento, se encuentran en etapa de preventa, la cual estará vigente hasta el 31 de agosto.

Los precios de la preventa son de $8.050 para niños (6 a 13 años) y adultos mayores (más de 65 años). El valor aumenta a $11.500 en la entrada general.

En cuando a la venta general, esta comenzará el lunes 1 de septiembre y los valores ascienden a $11.500 para niños y adultos mayores, y a $14.590 para adultos.