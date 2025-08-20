El corte del suministro eléctrico se extenderá por un mínimo de ocho horas en algunos sectores específicos.

La empresa Enel Distribuciones anunció nuevos cortes de luz programados para este miércoles 20 de agosto en siete comunas de la Región Metropolitana.

De acuerdo con lo informado por la compañía, el corte del suministro eléctrico se extenderá por un mínimo de ocho horas en algunos sectores específicos.

Además, Enel señaló a través de su sitio web que “los cortes programados se informan con anticipación para que los usuarios puedan planificar sus actividades con tiempo”.

Si deseas saber si tu domicilio se encuentra dentro de las zonas afectadas, puedes ingresar tu dirección en el buscador disponible en el sitio web de Enel a través de ESTE ENLACE, donde obtendrás todos los detalles correspondientes.

En caso de que la interrupción del servicio impacte a personas electrodependientes, la compañía dispuso los siguientes números de contacto para solicitar asistencia: 600 696 0000, 800 800 696 o 22 696 0000.

MAPAS – Confirman cortes de luz por más de ocho horas en siete comunas este miércoles

Cerrillos: Desde las 10:00 hasta las 16:00 horas.

Conchalí: Desde las 11:00 hasta las 17:00 horas.

Santiago: Desde las 10:00 hasta las 16:00 horas.

La Florida: Desde las 10:00 hasta las 13:00 horas.

San Joaquín: Desde las 10:30 hasta las 17:00 horas.

Ñuñoa: Desde las 10:00 hasta las 17:00 horas.

Las Condes: Desde las 15:30 hasta las 16:30 horas.