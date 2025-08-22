La Dirección Meteorológica de Chile (DMC) emitió una alerta en Santiago por frío extremo.

Tras el paso de un sistema frontal que afectó con fuerza a toda la Región Metropolitana (RM) durante esta madrugada, surge la inquietud sobre si seguirá lloviendo o nevando en Santiago.

Las precipitaciones comenzaron de manera persistente desde las 20:00 horas del jueves 21 de agosto y se intensificaron durante esta madrugada, acompañadas de rachas de viento que alcanzaron hasta 40 km/h.

En tanto, el sector de la precordillera y en comunas como Lo Barnechea, Las Condes, La Reina, Peñalolén, Puente Alto y Pirque, se registró la caída de nieve con temperaturas que alcanzaron los -2ºC.

¿Seguirá lloviendo y nevando?: el pronóstico en la RM para este viernes

En ese contexto, el meteorólogo de Megatiempo, Jaime Leyton, indicó que “está la probabilidad de que esto continúe si es que sigue ingresando aire más frío, porque la precipitación va a continuar durante toda la jornada del viernes 22 de agosto con chubascos”.

Asimismo explicó que “tiene que haber una sincronía entre el momento de la temperatura más baja y la ocurrencia de la lluvia. Ahí ocurre la nieve”.

Bajas temperaturas para este fin de semana en la RM

En tanto, la Dirección Meteorológica de Chile (DMC) emitió una alerta para la Región Metropolitana de Santiago por frío extremo.

Según lo informado por el organismo correspondiente, este sábado 23 de agosto se espera que la zona centro de Santiago registre al menos -3 °C, lo que la convertiría en la jornada más fría del año hasta ahora.

Sin embargo, en otras zonas de la Región Metropolitana las temperaturas serán aún más bajas: