¿Lloverá en los próximos días? revisa el informe de meteorología para esta semana

Tras el paso del sistema frontal que la semana pasada provocó nevadas, precipitaciones y fuertes vientos en la Región Metropolitana (RM), surgió la interrogante sobre si lloverá en los próximos días.

En ese contexto, el periodista especializado en meteorología de Mega, Alejandro Sepúlveda, entregó una actualización del pronóstico del tiempo para los próximos días y abordó lo que podría suceder respecto a eventuales lluvias en Santiago.

Según el reporte del experto, el martes 26 de agosto será probablemente el día más cálido de la semana, con temperaturas que alcanzarán una máxima de 26°C y una mínima de 3°C.

Sepúlveda indicó que este aumento de temperatura se debe a la formación de una vaguada costera, lo que genera vientos del este. “Ese viento desciende desde la cordillera, y al hacerlo, se calienta y se comprime, lo que eleva la temperatura en Santiago hasta los 26 grados”, detalló.

Sin embargo, este fenómeno comenzará a declinar el miércoles 27 de agosto con un amanecer nublado en ciudades como Valparaíso y San Antonio, además de nieblas en sectores como Melipilla y Talagante.

En Santiago, en tanto, se espera una disminución en las temperaturas, con mínima de 5°C y máxima de 22°C.

Junto a ello, Sepúlveda señaló que durante la noche del miércoles y madrugada del jueves, cambiará la dirección del viento, pasando de soplar desde la cordillera al mar.

“Ese aire más fresco ingresará a los valles y provocará un descenso en la temperatura”, añadió el meteorólogo. Para el jueves, se esperan nieblas o neblinas en Melipilla, Talagante, Maipo, e incluso en algunos sectores de Santiago, con temperaturas entre los 8°C y 18°C.

¿Lloverá en los próximos días?

En cuando a la posibilidad de lluvia para los próximos días en Santiago, el periodista informó que el viernes, se anticipa una mañana nublada con nieblas y neblinas, y no se descarta la posibilidad de algunas gotas hacia la tarde.

Sin embargo, por ahora se trataría solo de precipitaciones muy débiles entre viernes y sábado. “Serían tan leves que probablemente ni siquiera se registren en los instrumentos de medición”, indicó el especialista.

Para el sábado 30 de agosto, el día comenzará cubierto pero se espera que se despeje por la tarde, con temperaturas entre los 5°C y 16°C. En tanto, el domingo estará mayormente despejado, con una mínima de 3°C y una máxima de 20°C.