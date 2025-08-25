¿Qué es el feriado progresivo y cómo puedes tener días extras de vacaciones?

La Dirección del Trabajo indicó que le corresponde al trabajador realizar los trámites administrativos para obtener el beneficio.

En Chile, existe un beneficio denominado como feriado progresivo que permite a los trabajadores obtener días extras de vacaciones, siempre que se cumplan ciertos requisitos. Se trata de un derecho que está regulado en el artículo 68 del Código del Trabajo.

Según la Dirección del Trabajo (DT), la normativa vigente otorga a los trabajadores el derecho a sumar un día adicional de descanso por cada tres años adicionales que hayan trabajado para su empleador actual.

Esto se aplica siempre y cuando el trabajador tenga al menos 10 años de cotizaciones previsionales (equivalentes a 120 cotizaciones), ya sea con su empleador actual o con anteriores.

Cuáles son los requisitos del feriado progresivo para tener días extras de vacaciones

Los trabajadores dependientes deben cumplir ciertos requisitos para acceder a este beneficio:

Contar con un contrato laboral registrado en la Dirección del Trabajo.

Haber acumulado al menos 10 años de trabajo, ya sea con el empleador actual o con empleadores anteriores (equivalente a 120 cotizaciones previsionales). No es necesario que estos años sean consecutivos.

Haber trabajado al menos 3 años con el empleador actual (36 cotizaciones).

Si se cumplen estas condiciones, el trabajador recibirá un día adicional de vacaciones progresivas de forma permanente, sumándose al feriado anual. Además, este día extra aumentará en uno cada tres años adicionales, siempre y cuando el trabajador continúe con el mismo empleador.

En cuanto a cómo acceder al beneficio, la DT indicó que le corresponde al trabajador realizar los trámites administrativos directamente con su empleador, generalmente a través del departamento de recursos humanos.

No obstante, si los 10 años de cotizaciones corresponden a una empresa diferente, el trabajador deberá solicitar un certificado de vacaciones progresivas en su AFP para acreditar las 120 cotizaciones previsionales necesarias para acceder a este beneficio.