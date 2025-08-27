Atención gratuita y actividades para mascotas: dónde y cuándo se realizará la Expo Patitas

En la actividad habrá juegos interactivos y la entrega de collares con GPS diseñados para prevenir la pérdida de mascotas.

La Municipalidad de La Florida, a través de sus Corporaciones de Fomento y Deportes, anunció la Expo Patitas, un evento familiar y gratuito en beneficio las mascotas.

Esta iniciativa tiene como objetivo promover la tenencia responsable de mascotas y fortalecer el sentido de comunidad mediante actividades educativas y recreativas.

La actividad se llevará a cabo el sábado 30 y domingo 31 de agosto, entre las 12:00 y las 20:00 horas, en el Parque Balneario, ubicado en Alonso de Ercilla 1380.

Durante ambos días, estarán presentes siete fundaciones dedicadas al bienestar animal, que promoverán la adopción de perros y gatos, además de ofrecer charlas sobre salud, nutrición, comportamiento y cuidados básicos.

También se dispondrá de atención veterinaria gratuita, juegos interactivos, bebederos giratorios y entrega de collares con GPS diseñados para prevenir la pérdida de mascotas.

Las actividades comenzarán el sábado a las 10:00 horas con la Color Pet, una entretenida corrida de dos kilómetros en la que los dueños podrán participar junto a sus mascotas.

Durante el recorrido, se lanzarán polvos de colores hechos a base de maicena, completamente seguros tanto para humanos como para animales, según explicó Cristóbal Muñoz, director de Deportes.

Para inscribirse en la corrida, se debe completar el formulario en ESTE ENLACE.



La Expo Patitas también incluirá una muestra educativa de animales exóticos, entre ellos un guacamayo y cinco tipos de reptiles, guiada por monitores especializados.

Además, la feria contará con la participación de 29 expositores, incluyendo 14 emprendedores locales y 4 marcas patrocinadoras, que ofrecerán productos para mascotas como alimento, ropa y accesorios.

En el escenario principal se desarrollarán concursos, presentaciones en vivo y charlas. El ingreso es gratuito, pero se requiere inscripción previa HACIENDO CLIC ACÁ.