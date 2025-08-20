En qué consiste el proyecto que permite faltar al trabajo por muerte de la mascota

La iniciativa busca reconocer que los dueños establecen relaciones significativas con sus mascotas y que su muerte los afecta emocionalmente.

La Comisión de Trabajo de la Cámara de Diputados aprobó la idea de legislar el proyecto de ley que crea un permiso laboral por la muerte de una mascota o animal de compañía.

La iniciativa, que fue presentada por la diputada Daniella Cicardini (PS) y respaldada por legisladores de diversos partidos, busca reconocer que los dueños establecen relaciones significativas con sus mascotas y que su fallecimiento los afecta emocionalmente.

De acuerdo con lo establecido en el proyecto denominado Ley Duque, presentado a raíz del fallecimiento de la mascota del periodista José Antonio Neme, “el permiso se extenderá por dos días hábiles. Para estos efectos se considerará como mascota o animal de compañía aquellos regulados por la ley N° 21.020“.

“El permiso deberá utilizarse en los dos días hábiles siguiente al deceso y sólo podrá hacerse valer por quien aparezca inscrito como dueño en el Registro Nacional de Mascotas o Animales de Compañía“, agrega el texto.

Uno de los aspectos que deberá ser incorporado en el cuerpo legal se relaciona con el hecho de si los días de licencia serán remunerados o no.

Los argumentos tras el proyecto que permite faltar al trabajo por muerte de la mascota

Al abordar la iniciativa que permite faltar al trabajo por muerte de la mascota, la diputada Cicardini argumentó que “así como hoy la ley da espacio para vivir el duelo cuando fallece un ser querido, creemos que también debe existir ese mismo respeto para quienes pierden a un compañero o compañera animal que los acompañó durante años“.

Dijo también que se buscará que el permiso no sea “solo para el trabajador, sino que también para el alumno, estamos hablando de menores de edad, jóvenes, niños y niñas“.

En esa línea, explicó que “el fallecimiento de una mascota hoy día es considerado como integrante de la familia, que puede afectar no solo a ese pequeño, sino que trasciende muchas veces a la mamá o al papá. Entonces, creo ahí que hay que ser bien cuidadosos de cómo se define, porque esto puede ser una afectación al núcleo familiar, no solo a una persona“.

En tanto, el diputado Daniel Manouchehri (PS) planteó que “quien ha tenido una mascota sabe lo que significa perderla, es perder a un miembro de la familia. La Ley Duque reconoce ese dolor y entrega un espacio mínimo de respeto para vivir ese duelo. No es un privilegio ni un capricho, es un acto de humanidad“.