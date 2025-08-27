Docente cae en esquema piramidal y pierde $24 millones: revisa cómo operaba la estafa

Un profesor denunció a la plataforma Intermagnum acusándola de funcionar bajo un esquema de estafa piramidal, tras perder $24 millones al invertir en sus productos, por lo que surge la interrogante sobre cómo opera esta estafa.

El caso fue dado a conocer por LUN y, aunque parezca increíble, el sitio web oficial de esta presunta estafa piramidal aún se encuentra activo.

“Dé rienda suelta a su potencial como operador”, decía el aviso de la plataforma que actualmente registra más de 590 mil usuarios registrados.

De acuerdo al relato del profesor, él invirtió 100 dólares como cuota de ingreso para acceder a Intermagnum.

Tras varios días sin tener noticias y cuando ya casi había perdido la esperanza, recibió una llamada que lo cambió todo.

“Me llamó Alexander, de acento caribeño, y era un tipo de lo más simpático. Hablamos de la familia, de los hijos de la comida, que yo soy de Chile, que yo estoy en Panamá, mira tú, qué chévere y todo el cuento. Y de pronto me veo invirtiendo en Amazon, en Microsoft, en empresas chilenas de cobre, en divisas… Me llamaba todos los días. Hola Claudio, cómo estás, cómo está la familia, qué bueno que estés bien, y me daba información financiera que después yo chequeaba y descubría que era cierto. Así que confiaba. Depositaba primero pequeñas cantidades, con pequeñas utilidades, pero más de lo que me daba el banco”, detalló el docente.

Aunque había obtenido ganancias cercanas al millón de pesos, decidió avanzar al siguiente nivel. Fue entonces cuando una mujer, supuesta amiga de Alexander, se puso en contacto con él y le propuso una inversión de mayor envergadura, con la promesa de que las ganancias también serían mucho mayores.

Después de realizar varias transacciones, el profesor notó que sus supuestas utilidades alcanzaban casi los 60 millones de pesos. Intentó retirarlas, pero no lo logró. Fue en ese momento cuando comenzaron los problemas.

“Intermagnum ya me había depositado utilidades. En tres tandas me entregaron 1.020 dólares. Y yo ni siquiera las había pedido. Me dije, bueno, sigamos entonces. Entregaba de dos mil dólares, después más y más. Hasta que en un momento vi que tenía 58.700 dólares de utilidades en mi cuenta según la plataforma y quise retirarlos. Entonces comenzaron los problemas”, relató la víctima.

Finalmente, al darse cuenta de que no podía acceder a su dinero y que había sido víctima de una estafa, el profesor recurrió a un abogado y confirmó la pérdida ascendía a 24 millones de pesos. Juntos presentaron una denuncia ante el 7° Juzgado de Garantía de Santiago.

Pero no es el único afectado. Otras dos mujeres también reportaron haber sido engañadas a través del sitio web de Intermagnum, con pérdidas de 59 y 124 millones de pesos, respectivamente.