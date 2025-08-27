La compañía de electricidad alertó que la suspensión del servicio tendrá una duración de siete horas.

La empresa Enel anunció que realizará un nuevo corte de luz programado durante este miércoles 27 de agosto en la Región Metropolitana (RM).

Según detalló la compañía, la interrupción del suministro se extenderá por un mínimo de siete horas en ciertos sectores.

Además, Enel explicó a través de su sitio web que estos cortes se informan con anticipación para que los clientes puedan organizarse y tomar las precauciones necesarias.

Si deseas verificar si tu vivienda está dentro de las zonas afectadas, puedes ingresar tu dirección en el buscador habilitado por Enel en este enlace, donde encontrarás toda la información correspondiente.

En caso de que la suspensión del servicio afecte a personas electrodependientes, se recomienda comunicarse a los siguientes teléfonos de atención para recibir ayuda: 600 696 0000, 800 800 696 o 22 696 0000.

Las siete comunas de la RM que tendrán corte de luz programado

Vitacura: desde las 15:30 a las 16:30 horas

Lo Barnechea: desde las 11:30 a las 12:30 horas

La Reina: desde las 11:00 a las 17:00 horas

Estación Central: desde las 10:30 a las 16:30 horas

La Florida: desde las 11:30 a las 17:30 horas

Cerrillos: desde las 10:00 a las 16:00 horas

Maipú: desde las 10:30 a las 16:30 horas