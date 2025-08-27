“Todo cambió”: el día en que vuelven las lluvias a Santiago

De acuerdo a los expertos, las precipitaciones regresarán a la capital, junto con un marcado descenso en las temperaturas.

Estos últimos días, Chile ha experimentado temperaturas inusualmente altas en varias regiones del país, especialmente en la zona central, por lo que surge la inquietud sobre cuándo vuelven las lluvias a Santiago.

A pesar de estar en plena temporada invernal, este martes 26 de agosto se registró una máxima que superó los 26 °C en algunos sectores de la Región Metropolitana (RM), sorprendiendo a los expertos y a la ciudadanía.

En ese contexto, el meteorólogo de TVN, Iván Torres, anunció que las lluvias volverán a la capital, junto con un marcado descenso en las temperaturas.

Según el especialista, las temperaturas cálidas que se han sentido en Santiago llegarán a su fin, dando paso a días caracterizados por el frío y la presencia de lluvias.

En ese contexto, confirmó que se “viene un sistema frontal con nubosidad” para toda la región.

Por esta razón, recalcó que “todo cambió”, anticipando días más propios del invierno, con temperaturas máximas que no superarían los 14ºC.

De acuerdo al pronóstico de Torres, este viernes 29 de agosto caerán las primeras gotas, las que se mantendrán hasta la madrugada del sábado 30 de agosto.

Asimismo alertó que en la noche del mismo sábado volverán las lluvias extendiéndose hasta la madrugada del domingo.

Debido a lo anterior, el meteorólogo recomendó que “es bueno llevar un paraguas chico, pero hablamos de que podría caer en torno a un milímetro”.

Pronóstico del tiempo para los próximos días