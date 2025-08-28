Fiesta de La Pampilla 2025: revisa los artistas confirmados y el precio de las entradas

La Fiesta de La Pampilla es una celebración típica y muy querida que se vive cada año en Coquimbo para las Fiestas Patrias, por lo que muchos se preguntan qué artistas tendrá este 2025 y cuál será el precio de las entradas.
Se trata de uno de los eventos más grandes y concurridos del país, donde miles de personas se reúnen para disfrutar de música en vivo, comida típica, juegos, actividades culturales y espectáculos.
El anuncio oficial fue realizado por el municipio y contempla una programación musical diversa, pensada para públicos de todas las edades, con presentaciones que se llevarán a cabo en dos escenarios: el Monumental y el de La Pérgola.
La celebración está programada entre el 17 y el 20 de septiembre, y el valor de las entradas será de $2.000 por persona y $10.000 por vehículo.
La entrada será gratuita para menores de 10 años, adultos mayores de 60 y personas con discapacidad que presenten credencial.
Fiesta de La Pampilla 2025: revisa los artistas confirmados
Hasta la fecha, los intérpretes anunciados son:
Escenario Monumental
- Los Tres.
- Redbull Batalla de Gallos.
- Inti-Illimani.
- Jere Klein.
- Bayron Fire.
- Bloque Depresivo.
- Los Pincheiras del Sur.
- Viking’s 5.
- María José Quintanilla.
- Lucky Brown.
- Santa Feria.
- Los Fabulosos Cadillacs.
Escenario de La Pérgola
- Charros de Lumaco.
- Pablo Chill-E.
- Pablito Pesadilla.
- Maihuen de Los Ángeles.
- Erick Berrios.
- Franco El Gorila.
- Axé Bahía.
- Jorge Alis.