Fiesta de La Pampilla 2025: revisa los artistas confirmados y el precio de las entradas

El municipio hizo el anuncio oficial, presentando una programación musical variada que busca entretener a personas de todas las edades.

La Fiesta de La Pampilla es una celebración típica y muy querida que se vive cada año en Coquimbo para las Fiestas Patrias, por lo que muchos se preguntan qué artistas tendrá este 2025 y cuál será el precio de las entradas.

Se trata de uno de los eventos más grandes y concurridos del país, donde miles de personas se reúnen para disfrutar de música en vivo, comida típica, juegos, actividades culturales y espectáculos.

El anuncio oficial fue realizado por el municipio y contempla una programación musical diversa, pensada para públicos de todas las edades, con presentaciones que se llevarán a cabo en dos escenarios: el Monumental y el de La Pérgola.

La celebración está programada entre el 17 y el 20 de septiembre, y el valor de las entradas será de $2.000 por persona y $10.000 por vehículo.

La entrada será gratuita para menores de 10 años, adultos mayores de 60 y personas con discapacidad que presenten credencial.

Fiesta de La Pampilla 2025: revisa los artistas confirmados

Hasta la fecha, los intérpretes anunciados son:

Escenario Monumental

Los Tres.

Redbull Batalla de Gallos.

⁠Inti-Illimani.

Jere Klein.

Bayron Fire.

Bloque Depresivo.

⁠Los Pincheiras del Sur.

Viking’s 5.

María José Quintanilla.

Lucky Brown.

Santa Feria.

Los Fabulosos Cadillacs.

Escenario de La Pérgola