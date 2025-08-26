Fiestas Patrias: cómo funcionarán las fondas en las provincias bajo estado de excepción

El gobernador Sergio Giacaman se cuadró con el jefe de la Defensa Nacional en las provincias de Arauco y Biobío.

Las celebraciones de Fiestas Patrias en las ramadas y fondas de las comunas que permanecen en estado de excepción tendrán un horario acotado, de acuerdo con lo confirmado este martes por el jefe de Defensa Nacional para las Provincias de Arauco y Biobío, contraalmirante Arturo Oxley.

Según lo detallado por la autoridad militar a través del Bando Militar N°57, que restringe el funcionamiento de eventos masivos, se implementarán limitaciones horarias para “las fondas, ramadas, ferias y shows artísticos que se realicen en bienes nacionales de uso público” en las mencionadas provincias.

A raíz de los hechos de violencia registrados en la Macrozona Sur, desde el 17 de mayo del año 2022 las provincias de Biobío y Arauco permanecen bajo Estado de Excepción Constitucional de Emergencia, el que ha sido prorrogado en 60 ocasiones desde esa fecha.

Cómo funcionarán las fondas en las provincias bajo estado de excepción

Según lo resuelto por el contraalmirante Oxley, las fondas en las provincias de Arauco y Biobío solamente podrán funcionar hasta la medianoche entre los días 17 y 21 de septiembre. Lo anterior, luego que prohibió realizar este tipo de actividades entre las 00:00 y las 08:00 horas.

Al explicar la medida, la autoridad militar precisó que el propósito es “propender al resguardo y seguridad de la población toda”.

“En el contexto en que vivimos, yo creo que es una decisión que se ajusta y que entiendo“, manifestó al respecto el gobernador Sergio Giacaman.

“Lo importante es celebrar a Chile, y si hay restricciones, como ya han habido en otros momentos, como fue en la pandemia, lo importante es celebrarlo porque septiembre es un mes de fiesta“, recalcó la autoridad regional.